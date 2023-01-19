Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Sao quốc tế 19/01/2023 14:20

Mới đây, tài khoản Weibo của thương hiệu cao cấp của một trong lục đại lam huyết đã công bố Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được mệnh danh là nữ thần thảm đỏ vì mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ với nhan sắc rực rỡ, nổi bật. Mới đây, tài khoản Weibo của thương hiệu cao cấp Dior đã công bố Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 3

Nhiều khán giả đã không khỏi bày tỏ cảm xúc vui mừng dành cho nàng tiểu hoa. Có thể thấy tài nguyên thời trang của cô nàng rất tốt. Trước đó, cô được chọn làm đại diện cho thương hiệu LV.  Được biết, Dior cùng với LV là một trong lục đại lam huyết (mức độ đo độ nổi tiếng của thương hiệu).

Trước đó, vào dịp đầu năm, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ấn tượng trên trang bìa tạp chí SoFigaro số tháng 01/2023. Với trang phục của bộ sưu tập Christian Dior Resort 2023. Với gương mặt lai tây cùng với thiết kế phá cách, lạ mắt, cô nàng mang đến một diện mạo mới mẻ, mãn nhãn người nhìn tựa như một cô gái Pháp đầy bí ẩn, ma mị.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 9Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 10Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 11

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không mặn mà với các dự án phim ảnh. Ngoài dự án Ngự Giao Ký lên sóng vào mùa hè năm ngoái thì các dự án khác của cô gần như im ắng. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim, cô cũng ít tham gia sự kiện, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 12

Không những thế, gần đây, còn có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và sinh con vào năm 2023. Tin tức thậm chí trở thành đề tài hot trên mạng xã hội Weibo. Do đó, việc Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh khoe eo thon được coi là lời phản bác nhẹ nhàng cho những tin đồn sai sự thật về cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết - Ảnh 13

Hiện tại, có nguồn tin dự án An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự trở lại của cô nàng trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.

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