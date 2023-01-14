Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Sao quốc tế 14/01/2023 16:03

Mới đây, trang mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa đưa ra thông báo về lịch lên sóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương trên kênh truyền hình Hàn Quốc.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh lên sóng vào năm 2021 được xem là thành công của cặp đôi Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba với số lượng fan couple đông đảo. Sau khi dự án kết thúc, cặp đôi nhận được sự yêu mến của khán giả và liên tục ‘đẩy thuyền’ cho những dự án mới.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích - Ảnh 1

Mới đây, trang mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa đưa ra thông báo, dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh sẽ được phát sóng trên kênh Asia UHD&A+Drama của Hàn Quốc vào ngày 25/1 sắp tới.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích - Ảnh 2

Thông tin này khiến cho các fan hâm mộ Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng phấn khởi. Được biết, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh vốn là một trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cố Mạn, thêm vào đó là sự kết hợp của dàn diễn viên chính sở hữu nhan sắc cực cao như Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba nên luôn nhận nhiều thành tích khi lên sóng. Chính vì sự yêu mến không chỉ khán giả trong nước mà còn khán giả ngoài nước nên dự án có cơ hội được vươn ra thị trường quốc tế.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích - Ảnh 3

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) – minh tinh trong giới giải trí. Sau khi trở thành người đại diện của game online thì nhân vật của cô trong trò chơi gặp phải nguy cơ cần phải công khai danh tính. Vì vậy, Kiều Tinh Tinh gấp gáp tìm một “đại thần” đến giúp mình.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích - Ảnh 4

Sau này, trong trò chơi, cô làm quen được nam chính Vu Đồ (Dương Dương) – nhân tài mũi nhọn trong nghiên cứu hàng không, cũng từng là học thần xuất chúng từng hai lần từ chối lời tỏ tình của Kiều Tinh Tinh trong game. Từ đó, chuyện tình yêu giữa họ được bắt đầu từ đây.

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