Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu tài nguyên phim khủng nhưng mãi không bạo, do năng lực kém hay độ may rủi?

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì showbiz Trung thời điểm hiện tại và sở hữu tài nguyên phim khủng. Gần đây, một blogger đã tổng hợp 1 vài bộ phim Hoa Ngữ lên sóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều người này thắc mắc Địch Lệ Nhiệt Ba dù có tài nguyên phim tốt nhưng mãi không có phim bạo, trong khi các sao nam khác đóng cùng cô đã có phim bạo riêng khi kết đôi với các nữ diễn viên khác.

Có thể thấy trong vài năm trở lại đây, độ nhận diện của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngày càng cao và được xếp vào hàng đỉnh lưu của Cbiz. Cô thậm chí còn được đặt cho biệt danh là "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ những lần xuất hiện quá xinh đẹp, quá nổi bật, chiếm trọn spotlight trong các sự kiện lớn nhỏ. Thế nhưng, khi xét về mặt kỹ năng diễn xuất, khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì cô nàng vẫn mãi dậm chân tại chỗ, chưa có đột phá.

Xét về độ may – rủi cũng đóng vai trò rất lớn, cụ thể, trong dự án Trường Ca Hành đóng chính cùng Ngô Lỗi có kịch bản tốt nhưng lại không gặp thời. Không những vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nữ phụ Triệu Lộ Tư chiếm spotlight khi có diễn xuất và nhan sắc nổi bật và phù hợp với phim cổ trang hơn. Đến khi Ngô Lỗi đóng chính cùng Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn lại giành nhiều giải thưởng và bùng nổ trong mùa hè năm qua.

Trường hợp này còn xảy đến khi cô nàng đóng chính cùng Đặng Luân trong Nghìn Lẻ Một Đêm và Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Trong khi Đặng Luân đóng cùng Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương gây sốt toàn Châu Á thì với ‘mỹ nhân Tân Cương’ thì flop thảm.

Đến dự án cùng Dương Dương thì tạm ổn hơn một chút nhưng vẫn không bạo bằng bộ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cách đây nhiều năm. Cư dân mạng cho rằng phim của Dương Dương và Nhiệt Ba quảng cáo quá nhiều, không đủ hấp dẫn.