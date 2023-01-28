Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Sao quốc tế 28/01/2023 22:08

Mặc dù bảng xếp hạng trên vẫn gây ra không ít tranh cãi, song không thể phủ nhận một điều rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật sở hữu sắc vóc vô cùng cuốn hút.

Mới đây, trang Greattopten đã đăng tải top 10 Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới vào thời điểm đầu năm 2023. Bài báo này sau đó nhận được nhiều sự chú ý của netizen và lên hotsearch weibo bởi gương mặt dẫn đầu chính là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đáng nói, mỹ nhân Trung Quốc đánh bại nhiều diễn viên hàng đầu của thế giới như Emma Watson hay Song Hye Kyo. "Bông hồng nước Anh" Emma chỉ giữ vị trí thứ 2, trong khi Song Hye Kyo đứng vị trí thứ 4.

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 2

Mặc dù bảng xếp hạng trên vẫn gây ra không ít tranh cãi, song không thể phủ nhận một điều rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật sở hữu sắc vóc vô cùng cuốn hút. Dù là khi xuất hiện tại các sự kiện hay ở đời thường, vẻ đẹp của cô nàng đều được đánh giá là "khuynh nước khuynh thành".

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba có chiều cao nổi bật, đường nét gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo đặc biệt là đôi mắt to và sống mũi cao. Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt ba được nhận xét là pha trộn Đông - Tây hài hòa, mang đặc trưng của con gái vùng Tân Cương.

Trong những mỹ nhân thế hệ mới của điện ảnh Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba mang nhan sắc lạ và không trộn lẫn. Vẻ đẹp của cô không phải nét dịu dàng, nhẹ nhàng thường thấy như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi mà cuốn hút theo cách riêng.

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là tâm điểm mạng xã hội và nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm mỗi khi cô xuất hiện tại sự kiện nào đó. Vóc dáng của Nhiệt Ba được xác định có tỷ lệ gần giống với bức vẽ “Người Vitruvius” của danh họa Leonardo Da Vinci (bức vẽ phác họa tỉ lệ vàng hoàn hảo của thân thể con người được công nhận trên thế giới). Đặc biệt, cô có đôi chân dài thon thả, chiếm khoảng hơn 1/2 thân hình, tiệm cận với chuẩn vàng.

Cô từng lọt top “100 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội châu Á” theo xếp hạng của Forbes Asia. Thậm chí, cô từng bị ghét vì... quá đẹp do thường xuyên chiếm sóng mục tìm kiếm Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới - Ảnh 8

Hơn thế nữa, trong khi ai nấy đều sợ hãi "kẻ thù" nhan sắc là camera thường có thể tố cáo nhược điểm ngoại hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng bất chấp bị chụp lén. Tất nhiên ngoài vẻ đẹp trời ban kiều diễm, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải chăm sóc cho nhan sắc bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, ở Tân Cương trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô học piano, violin, múa từ bé. Năm 2013, cô đóng phim truyền hình đầu tiên, và gấy sốt nhờ ngoại hình xinh đẹp, duyên dáng. Suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca... Hiện cô đang là nữ diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. 

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