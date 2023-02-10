Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị?

Sao quốc tế 10/02/2023 09:55

Hành động được cho là ép Địch Lệ Nhiệt Ba đóng Kiều Tàng của công ty Gia Hành đã nhận về sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng.

Khi nói đến công ty truyền thông và quản lý nghệ sĩ Gia Hành thì nữ nghệ sĩ nổi tiếng hay được biết đến nhiều nhất ngoại trừ Dương Mịch thì còn lại chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nhưng gần đây, trên mạng xã hội đã râm ran tin đồn Dương Mịch đã chính thức rời Gia Hành sau nhiều bất đồng quan điểm với công ty. Vừa qua, trong ảnh các nghệ sĩ trực thuộc Gia Hành được đăng tải đã vắng bóng nhất tỷ Dương Mịch, đãy được xem là sự ngầm khẳng định các tin đồn vừa qua là đúng. 

Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị? - Ảnh 1
Danh sách dàn nghệ sĩ trực thuộc Gia Hành đã không còn Dương Mịch. 

Thời gian trước, có dân mạng tiết lộ rằng, Gia Hành và Dương Mịch "cơm không lành canh không ngọt" chủ yếu có liên quan đến dự án phim Kiều Tàng. Theo đó, người đẹp họ Dương không muốn nhận dự án này, tuy nhiên công ty vẫn ép cô phải nhận. Hành động này được cho là "giọt nước tràn ly" giữa Dương Mịch và Gia Hành. 

Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị? - Ảnh 2

Chẳng còn Dương Mịch, đương nhiên Gia Hành sẽ bám víu vào mỹ nhân Tân Cương, chứ những gương mặt còn lại trong công ty không có ai đủ tầm để gồng gánh cho tương lai của công ty này nữa. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba ở lại, đương nhiên cô sẽ là "nhất tỷ Gia Hành" và cũng đồng nghĩa trở thành "Dương Mịch thứ hai", bị công ty ép đóng phim ngôn tình để dìu dắt nghệ sỹ mới.

Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị? - Ảnh 3

Nhiều nguồn tin cho hay Gia Hành đang đưa ra yêu cầu bắt buộc cho Nhiệt Ba đảm nhận bộ Kiều Tàng này! Sau khi thông tin được chia sẻ, ngay lập tức, người hâm mộ đã tranh cãi gay gắt cách làm việc của Gia Hành, đồng thời đang rất hi vọng Nhiệt Ba hãy "cuốn gói ra đi" giống như Dương Mịch, để tránh chịu nhiều thiệt thòi sau này. 

Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị? - Ảnh 4

Trước đây, một số cư dân mạng đã không hài lòng với công ty chủ quản khi không hề đưa ra tuyên bố gì về lộ trình phát triển sự nghiệp của gà nhà khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gần như "mất việc", không có phim để đóng suốt nhiều tháng trời. Điều này đã gây ra sự bất bình vô cùng lớn trong lòng người hâm mộ. Hơn nữa, hầu hết các tác phẩm mà công ty chọn cho Địch Lệ Nhiệt Ba chủ yếu là phim thương mại, giá trị không quá cao. Vì thế mà một số netizen đã để lại bình luận rằng cô nàng hãy bỏ Gia Hành và "chạy ngay đi". 

Hiện tại, Gia Hành có 2 "cây hái ra tiền" lớn nhất là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba, nếu cả 2 cùng rời đi sẽ là một mất mát vô cùng lớn.

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