Netizen chỉ ra điếm yếu khiến Ngu Thư Hân khó lòng đứng ngang hàng với Triệu Lộ Tư

Điểm yếu chí tử khiến Ngư Thư Hân không thể đứng chung mâm với Triệu Lộ Tư.

Những thông tin về bộ đại chế tác Hắc Liên Hoa Công Lược đang nhận được quan tâm lớn của netizen. Nếu như vai nam chính đã chắc chắn là Trần Phi Vũ, thì vai nữ của phim vẫn chưa được xác nhận khi Ngu Thư Hân vẫn còn đang bỏ ngỏ có tham gia dự án hay không.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Đáng nói, một blogger Trung mới đây còn bất ngờ đăng đàn cho biết Trần Phi Vũ sẽ áp phiên Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược, như vậy, đồng nghĩa với việc nữ diễn viên Thương Lan Quyết chỉ là nhị phiên, địa vị thấp hơn "Thái tử Cbiz" trong đoàn phim. Đ

Trong dàn tiểu hoa 95 hiện nay, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư đang được xếp vào hàng top, sau hiệu ứng bùng nổ của Thương Lan Quyết, Tinh Hán Xán Lạn,... lên sóng gần đây, qua đó giúp cho vị thế của 2 mỹ nhân này được gia tăng đáng kể.

Cô nàng vẫn còn kém Triệu Lộ Tư rất nhiều - Ảnh: Internet

Ấy thế nhưng, trong khi Triệu Lộ Tư giành được nhất phiên trong Thần Ẩn hoặc ít nhất cũng được nâng đỡ hết mình khi đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu, thì Ngu Thư Hân vẫn mãi chỉ đứng ở vị trí nhị phiên từ trước tới này.

Trước ý kiến này của blogger, không ít netizen đều khá đồng tình, cũng như cảm thấy nếu Ngu Thư Hân không cẩn trọng hơn trong khâu chọn kịch bản, thì khoảng cách giữa cô và Triệu Lộ Tư sẽ ngày một lớn hơn.

Ngu Thư Hân là một nữ diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Ngày 26 tháng 1 năm 2020, Ngu Thư Hân tham gia bộ phim truyền hình Trạm kế tiếp là hạnh phúc và nổi lên với vai diễn Thái Mẫn Mẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-chi-ra-iem-yeu-khien-ngu-thu-han-kho-long-ung-ngang-hang-voi-trieu-lo-tu-554693.html