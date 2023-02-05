Nhọ như Triệu Lộ Tư, ngày càng tiến bộ trong sự nghiệp nhưng lại phải nhận danh hiệu mà chả ngôi sao nào mong muốn?

Triệu Lộ Tư chính thức là nữ diễn viên có số lượng anti fan tăng đều cao nhất qua từng năm.

Sở hữu nhan sắc ưa nhìn, ngọt ngào, cùng tài nguyên ổn áp, Triệu Lộ Tư được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt nhất trong lứa tiểu hoa 95 hiện nay. Tuy nhiên, thành công nào cũng sẽ có người có người ghen ghét và đó là điều mà bất cứ ngôi sao nổi tiếng nào cũng phải chấp nhận nhưng việc trở thành ngôi sao có lượng anti fan đông đảo nhất quả thực là một cảm giác không hề dễ chịu mà Triệu Lộ Tư đang phải đón nhận. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Cụ thể mới đây nhất theo một số trang báo uy tín tại Trung Quốc, trong thời gian phát sóng Tinh Hán Xán Lạn, lượng anti-fan của Triệu Lộ Tư đã tăng lên một lượng đáng kinh ngạc, đạt gần 120.000 người, trở thành diễn viên bị ghét nhất năm 2022 vừa qua.

Chưa hết điều này còn đáng buồn hơn khi con số này gấp 32 lần so với thời điểm Thả Thí Thiên Hạ lên sóng. Vẫn biết là hiệu ứng và bia miệng của Tinh Hán Xán Lạn tốt hơn hẳn Thả Thí Thiên Hạ. Dẫu vậy với việc có quá nhiều anti fan như vậy rõ ràng là tin không hề tốt đối với một diễn viên đang trên đà thăng tiến như mỹ nhân xuyên không.

Mỹ nhân xuyên không sở hữu lượng anti fan khó ai sánh bằng - Ảnh: Internet Ngoài Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi sau khi tham gia Đêm hội Thịnh Điển GQ, lượng anti-fan đã tăng lên 40.000 người, với một ngôi sao chỉ vừa có chút danh tiếng như Điền Hi Vi nhờ Khanh Khanh Nhật Thường. Điền Hi Vi - Ảnh: Internet Quay trở lại với Triệu Lộ Tư, năm 2022 vừa rồi là một năm đại thành công đối với nghiệp diễn xuất của cô nàng. Tuy nhiên như đã nói ở trên lượng anti fan của cô đang tăng một cách chóng mặt, thế nên những dự án sắp tới của mỹ nhân xuyên không sẽ khó có thể tránh khỏi sự soi mói từ những người này và việc mắc phải sai lầm sẽ là cơ hội để hội anti fan này tấn công nữ diễn viên. Vì vậy, bản thân Triệu Lộ Tư cần phải hoàn thành thật tốt các vai diễn của mình.

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