Điểm mặt những ngôi sao có màn thể hiện thất thường nhất trên màn ảnh Cbiz: Triệu Lộ Tư xứng đáng ngôi vị dẫn đầu

Ngoài Triệu Lộ Tư những cái tên sau đây cũng có màn thể hiện tương đối thất thường trên màn ảnh Cbiz.

Diễn viên ngoài việc phải có diễn xuất ra thì giữ được phong độ ổn định cũng là điều quan trọng. Tuy nhiên, có nhiều diễn viên như Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ hay Nhậm Gia Luân lại thể hiện điều ngược lại khi thường đưa khán giả lên mây rồi cho ngã xuống thật đau. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Khi đóng Tinh Hán Xán Lạn, diễn xuất của Triệu Lộ Tư không quá xuất sắc nhưng cũng vẫn được nhận xét là tròn vai, đặc biệt là chemistry với bạn diễn Ngô Lỗi còn bùng nổ hơn nữa. Chỉ có điều khi khán giả xem Triệu Lộ Tư diễn xuất trong Hồ Đồng thì họ lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Không còn là một Triệu Lộ Tư xuất sắc như cách đây mấy tháng, cô nàng trong Hồ Đồng nhanh chóng khiến khán giả một phen thất thần với cách diễn giả trân và có phần gượng ép. Một số fan cho rằng, vấn đề nằm ở chỗ nữ diễn viên đang không biết cách phát huy điểm mạnh của mình mà lại chọn bừa kịch bản hoàn toàn không phù hợp với bản thân nên mới dẫn tới tình trạng trên.

Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Bên cạnh Triệu Lộ Tư thì mùa hè năm 2022, Vương Hạc Đệ cũng là một cái tên “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với bộ phim Thương Lan Quyết. So với thời đóng Ngộ Long thì khán giả cho rằng diễn xuất của Vương Hạc Đệ đã có tiến bộ, mà hình tượng nhân vật rất thu hút, bảo sao khán giả cứ “mê như điếu đổ”. Tuy nhiên, cũng giống như Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ sang đến Phù Đồ Duyên cũng không thể hiện được bản thân tốt như Thương Lan Quyết mà anh bị đánh giá là diễn xuất khá tệ và chưa hoàn thành vai diễn đủ tốt. Nhậm Gia Luân Nhậm Gia Luân -Ảnh: Internet Màn biểu diễn của Nhậm Gia Luân trong Châu Sinh Như Cố thật sự rất ấn tượng, dù diễn xuất của anh ấy chưa thể coi là “đỉnh của chóp” nhưng vẫn được coi là ổn so với mặt bằng chung của showbiz Hoa ngữ hiện nay. Đáng tiếc, Nhậm Gia Luân lại “ngủ quên trên chiến thắng”, anh lơ là việc nâng cao diễn xuất nên khi đóng Ngự Giao Ký và Thỉnh Quân mới bị chê không thương tiếc. Anh chàng cố hóa thân vào nhân vật một cách “sượng trân”, khoản đài từ cũng tệ khỏi bàn luôn.

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