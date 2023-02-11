Anh Hùng Chí: Đường đường là nam chính nhưng Thành Nghị lại bị tình cũ Viên Băng Nghiên chiếm trọn spotlight

Thành Nghị bất ngờ bị lép vế hoàn toàn trước nam phụ này.

Bộ phim Anh Hùng Chí với sự quy tụ của dàn sao nổi tiếng Thành Nghị, Trịnh Nghiệp Thành, Lý Nhất Đồng,... đã chính thức làm lễ khai máy vào ngày 9/1/2023 vừa qua.

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Một số tạo hình nhân vật trong phim theo đó cũng nhanh chóng rò rỉ ra ngoài. Trong đó nam chính Thành Nghị đương nhiên là nhân vật đầu tiên được dân tình săn đón nhất, tạo hình của anh chàng có phần hào nhoáng của nhân vật chính cộng thêm visual vốn đỉnh cao từ trước nên được rất nhiều fan khen ngợi.

Ngược lại, Trịnh Nghiệp Thành vì chỉ là vai phụ, không có quá nhiều đất diễn, nên phải mãi tới bây giờ, ngôi sao Chúc Khanh Hảo mới thực sự "ra mắt" công chúng trong tạo hình cổ trang không thể bắt mắt và soái hơn, thậm chí còn có phần ấn tượng hơn hẳn Thành Nghị.

Chúc Khanh Hảo - Ảnh: Internet

Trước đây, khi góp mặt ở Chúc Khanh Hảo, ngoại hình đẹp xuất sắc của Trịnh Nghiệp Thành trong vai diễn cẩm y vệ cũng từng gây sốt màn ảnh nhỏ một thời gian dài. Một số bộ phận netizen còn cho rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng ánh hào quan nhân vật chính của Thành Nghị cũng khó giúp anh gây được sự chú ý của người hâm mộ khi Chúc Khanh Hảo thực sự quá đẹp trai.

Anh Hùng Chí là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu NDT, thuộc thể loại nam tần võ hiệp, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Dự kiến, phim sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị Mới đây lễ khai máy Anh Hùng Chí đã chính thức diễn ra khiến netizen háo hức chờ đợi bộ phim ra mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hung-chi-uong-uong-la-nam-chinh-nhung-thanh-nghi-lai-bi-tinh-cu-vien-bang-nghien-chiem-tron-spotlight-554890.html