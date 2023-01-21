Tạo hình học trò nghèo của Thành Nghị trong Anh Hùng Chí vẫn được netizen khen ngợi về điều này

Gần đây, dự án Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường phim liên quan đến các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc của Thành Nghị trong tạo hình nhân vật của phim Anh Hùng Chí. Theo đó, anh chàng hóa thân thành cậu học trò nghèo trong bộ quần áo sờn cũ với gương mặt lấm lem, đang mang giỏ đi thi. Nhiều fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa mặc dù làn da bị bôi đen nhưng không lu mờ được nhan sắc của anh chàng. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa rằng nếu thi cử mà tính điểm bằng nhan sắc thì vị học giả này chắc chắn sẽ là trạng nguyên.

Được biết Anh Hùng Chí là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu NDT. Phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ) và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Nội dung xoay cuộc đời nam chính Lư Vân.

Trong dự án Anh Hùng Chí, các diễn viên đều được đánh giá là có ngoại hình hợp cổ trang, thế võ, dáng múa điêu luyện dứt khoát. Phim còn thu hút sự chú ý khi có đội ngũ sản xuất chất lượng. Đặc biệt là đạo diễn Dương Văn Quân - vị đạo diễn từng cầm trịch các dự án như Phù Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình,... Theo dự kiến, Anh Hùng Chí sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.