Tạo hình điển trai Thành Nghị dưới khung cảnh hoa đào trong Anh Hùng Chí, netizen vẫn chê vì điều này?

Dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy với cặp đôi chính là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị trong hậu trường phim Anh Hùng Chí. Theo đó, anh chàng diện trang phục có phần đơn giản đứng giữa khung cảnh hoa đào nên thơ. Anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, đậm chất thư sinh. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng khung cảnh hoa đào tuyệt đẹp nhưng cũng phải làm nền cho nhan sắc của mỹ nam.