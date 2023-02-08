Tạo hình điển trai Thành Nghị dưới khung cảnh hoa đào trong Anh Hùng Chí, netizen vẫn chê vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị dưới khung cảnh hoa đào trong hậu trường phim Anh Hùng Chí.
- Anh Hùng Chí: Thành Nghị thoát kiếp nghèo khổ hóa thư sinh nho nhã đẹp mãn nhãn nhưng loạt ảnh sau đó có gì sai sai
- Tạo hình học trò nghèo của Thành Nghị trong Anh Hùng Chí vẫn được netizen khen ngợi về điều này
Dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy với cặp đôi chính là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị trong hậu trường phim Anh Hùng Chí. Theo đó, anh chàng diện trang phục có phần đơn giản đứng giữa khung cảnh hoa đào nên thơ. Anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, đậm chất thư sinh. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng khung cảnh hoa đào tuyệt đẹp nhưng cũng phải làm nền cho nhan sắc của mỹ nam.
Tuy nhiên, dù có nhiều khán giả dành lời khen cho Thành Nghị nhưng vẫn có không ít người đánh giá là Thành Nghị chưa có bước đột phát, vẫn quanh quẩn các tạo hình giống với thời đóng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.
Tuy nhiên, điều này cũng thật khó trách, bởi phim cổ trang thì đa phần các tạo hình đều có nét tương đồng với nhau, hơn nữa, dạng vai Thành Nghị đóng luôn là nam chính hiền lành, trượng nghĩa nên phải hóa trang kiểu thư sinh, điển trai thì là điều tất yếu.
Anh Hùng Chí được xem là dự án trọng điểm của Tencent với kinh phí đầu tư khá cao. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ), có nội dung xoay quanh cuộc đời của Lư Vân.