Anh Hùng Chí: Thành Nghị thoát kiếp nghèo khổ hóa thư sinh nho nhã đẹp mãn nhãn nhưng loạt ảnh sau đó có gì sai sai

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Thành Nghị trong tạo hình nhân vật của phim Anh Hùng Chí . Theo đó, anh chàng đã rũ bỏ tạo hình cậu học trò nghèo trong bộ quần áo sờn cũ với gương mặt lấm lem chuyển sang tạo hình thư sinh ăn mặc tươm tất. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc mãn nhãn, sáng màn hình của anh chàng.

Dự án Anh Hùng Chỉ do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức khai máy thời gian gần đây. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường phim liên quan đến các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Tuy nhiên, chưa kịp mừng vì Thành Nghị vừa thoát kiếp nghèo khổ thì mạng xã hội lại lan truyền tiếp loạt ảnh anh chàng trong tạo hình mình đầy thương tích. Nhiều khán giả trêu đùa rằng dù đã thoát kiếp nghèo khổ nhưng Thành Nghị không thoát kiếp bị đánh đập, hành hạ.

Được biết Anh Hùng Chí là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu NDT. Phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ) và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Nội dung xoay cuộc đời nam chính Lư Vân.

Trong dự án Anh Hùng Chí, các diễn viên đều được đánh giá là có ngoại hình hợp cổ trang, thế võ, dáng múa điêu luyện dứt khoát. Phim còn thu hút sự chú ý khi có đội ngũ sản xuất chất lượng. Đặc biệt là đạo diễn Dương Văn Quân - vị đạo diễn từng cầm trịch các dự án như Phủ Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình,... Theo dự kiến, Anh Hùng Chí sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.