Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 09/02/2023 10:35

Mới đây, đoàn đội của phim cổ trang "Anh hùng chí" vừa công bố loạt ảnh mới của nam chính Thành Nghị.

Gần đây, ekip sản xuất phim cổ trang "Anh hùng chí" vừa công bố loạt ảnh mới của nam chính Thành Nghị. Nam diễn viên gây bất ngờ khi diện trang phục có phần đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, đậm chất thư sinh. Nhiều khán giả dành lời khen cho Thành Nghị. Dẫu vậy vẫn có không ít người đánh giá là Thành Nghị chưa có bước đột phá, vẫn quanh quẩn các tạo hình giống với thời đóng Lưu ly mỹ nhân sát.

Tuy nhiên, điều này cũng thật khó trách, bởi phim cổ trang thì đa phần các tạo hình đều có nét tương đồng với nhau, hơn nữa, dạng vai Thành Nghị đóng luôn là nam chính hiền lành, trượng nghĩa.

Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 1Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2

Anh hùng chí có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tôn Hiểu. Trong phim, Thành Nghị đóng cặp cùng Lý Nhất Đồng. Ở buổi lễ khai máy, Thành Nghị đã bị soi ra cảnh nhẹ nhàng nhường vị trí trung tâm cho Lý Nhất Đồng đứng cùng đạo diễn.

Bộ phim có nội dung xoay quanh Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) - Tư Phượng (Thành Nghị) và mối lương duyên 10 kiếp nhiều khổ ải của 2 người. Nữ chính ban đầu là chiến thần tướng quân, sở hữu sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới hay âm phủ đều sợ hãi. Dù đứng trước thiên binh vạn mã, nàng cũng chẳng hề nao núng. Vì trả thù, Toàn Cơ bị coi là tội nhân không thể dung thứ. Dẫu vậy, vì từng lập được ngàn vạn chiến công nên nàng được đầu thai làm người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần oán hận.

Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 3Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 4Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 5Thành Nghị cực điển trai trong phim cổ trang mới, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 6

Bên cạnh đó, Anh Hùng Chí là bộ phim do Tencent đầu tư sản xuất với chi phí khủng lên đến 300 triệu NDT, có kịch bản do Dương Văn Quân – đạo diễn từng chỉ đạo các bộ phim cổ trang đình đám như Phù Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình… cầm trịch. Ngoài Thành Nghị, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Lý Nhất Đồng, Vương Thiên Nguyên, Tiêu Thuận Nghiêu, Trịnh Nghiệp Thành …

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