Gần đây, ekip sản xuất phim cổ trang "Anh hùng chí" vừa công bố loạt ảnh mới của nam chính Thành Nghị. Nam diễn viên gây bất ngờ khi diện trang phục có phần đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, đậm chất thư sinh. Nhiều khán giả dành lời khen cho Thành Nghị. Dẫu vậy vẫn có không ít người đánh giá là Thành Nghị chưa có bước đột phá, vẫn quanh quẩn các tạo hình giống với thời đóng Lưu ly mỹ nhân sát.

Tuy nhiên, điều này cũng thật khó trách, bởi phim cổ trang thì đa phần các tạo hình đều có nét tương đồng với nhau, hơn nữa, dạng vai Thành Nghị đóng luôn là nam chính hiền lành, trượng nghĩa.