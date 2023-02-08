Trương Triết Hạn tái xuất, gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị 'phong sát'

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trương Triết Hạn tái xuất với vai trò là một ca sĩ từ năm 2022.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin nam diễn viên Trương Triết Hạn sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và hoạt động nghệ thuật sau khi bị cấm sóng ở thị trường Đại lục. Học trò Triệu Vy đã chuyển sang làm ca sĩ từ năm 2022.

Cụ thể, Trương Triết Hạn phát hành album single mang tên Dark Blue. Tháng 12/2022, nam nghệ sĩ cho ra mắt sản phẩm knighterrant để chào sân lĩnh vực mới và đạt được thành tích đáng chú ý. Album đầu tay của Trương Triết Hạn đứng đầu về lượt nghe trên iTunes Mỹ, Nhật, Đài Loan, Australia, Malaysia. Bài hát knighterrant được khen giai điệu, ca từ.

Trước đó Trương Triết Hạn sụp đổ sự nghiệp vào tháng 8/2021 vì vướng bê bối lịch sử chính trị. Nam diễn viên đánh mất sự nghiệp sáng giá trong năm nay vì bê bối nhạy cảm chính trị. Nam diễn viên bị đào lại vụ việc chụp ảnh check-in tại 2 ngôi đền được cho là địa điểm nhạy cảm, nơi tối kỵ đối với người Trung Quốc.

Sau đó, anh bị cơ quan quản lý văn hóa tẩy chay diện rộng, gỡ toàn bộ sản phẩm nghệ thuật. Sau đó, Triệu Vy - người nâng đỡ anh - cũng bị cấm sóng ngầm đến nay chưa rõ nguyên do. Vụ việc khiến cô trò ngôi sao Sơn hà lệnh phải rút khỏi ngành giải trí, lui về ở ẩn.

Sau scandal, cuộc sống của Trương Triết Hạn bị ảnh hưởng nặng. Nam diễn viên trở về quê, tinh thần suy sụp nghiêm trọng. Mẹ anh cũng không dám ra khỏi cửa vì bị láng giềng đàm tiếu.

Từng là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất Trung Quốc nhưng giờ sự nghiệp của Trương Triết Hạn đã chấm dứt khi anh cùng nằm trong danh sách đen của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc cùng Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm. Kể từ khi danh sách được công bố, Trương Triết Hạn tỏ ra suy sụp. Gia đình nam diễn viên bị công kích cùng lời lẽ xúc phạm, khiến mẹ Trương Triết Hạn nghĩ đến chuyện tự tử.

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