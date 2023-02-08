Khoảnh khắc Tiêu Chiến công khai ôm sao nữ cùng ngành bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Mới đây, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức đóng máy. Những hình ảnh trong buổi đóng máy đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Loạt hình ảnh Tiêu Chiến vui mừng vì đã hoàn thành bộ phim khiến khán giả xuýt xoa vì vừa đẹp trai, vừa đáng yêu.

Trong buổi đóng máy Nắng Gắt Bên Tôi, anh chàng diện một chiếc áo khoác da báo, đội mũ len trắng. Suốt buổi Tiêu Chiến đều cười vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc. Không những vậy, anh chàng còn lao đến ôm đàn chị Bạch Bách Hà và xoay cô trên không một vòng. Do đó, khung cảnh đáng yêu hết sức này đã nhanh chóng leo lên hotsearch Weibo.