Khoảnh khắc Tiêu Chiến công khai ôm sao nữ cùng ngành bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Mới đây, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức đóng máy khiến cư dân mạng bắt đầu mong chờ ngày lên sóng.
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Mới đây, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức đóng máy. Những hình ảnh trong buổi đóng máy đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Loạt hình ảnh Tiêu Chiến vui mừng vì đã hoàn thành bộ phim khiến khán giả xuýt xoa vì vừa đẹp trai, vừa đáng yêu.
Trong buổi đóng máy Nắng Gắt Bên Tôi, anh chàng diện một chiếc áo khoác da báo, đội mũ len trắng. Suốt buổi Tiêu Chiến đều cười vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc. Không những vậy, anh chàng còn lao đến ôm đàn chị Bạch Bách Hà và xoay cô trên không một vòng. Do đó, khung cảnh đáng yêu hết sức này đã nhanh chóng leo lên hotsearch Weibo.
Trước đó, trong loạt hình ảnh hiếm hoi được hé lộ, cả Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đều có tạo hình rất đơn giản. Nam chính Thịnh Dương do Tiêu Chiến đóng được mặc một bộ sơ mi trắng, quần tối màu. Dù hình ảnh được hé lộ trên phim trường Nắng Gắt Bên Tôi khá mờ, thế nhưng gương mặt đẹp trai và chiều cao ấn tượng của chàng mỹ nam 9x vẫn đủ sức khiến dân tình mê mẩn.
Trong khi đó, nữ chính Bạch Bách Hà cũng lộ diện với tạo hình đơn giản chẳng kém cạnh Tiêu Chiến. Vốn là sao nữ có diễn xuất tốt vậy nên khán giả hoàn toàn yên tâm khi nàng Ảnh hậu vào vai Giản Băng. Dẫu vậy, cũng có người lo sợ rằng Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến sẽ khó lòng có "phản ứng hóa học" do khoảng cách tuổi tác.
Bên cạnh việc Nắng Gắt Bên Tôi đóng máy, còn có thông tin cho biết dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến – Lý Thấm đóng chính cũng chuẩn bị lên sóng. Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trong quý 1 này.