Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 03/02/2023 18:18

Netizen bất ngờ với thông tin Dương Tử bị bốc phốt về con người thật của mình.

Mới đây, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đăng tải bài viết hé lộ về con người thật của Dương Tử. Cụ thể, nam blogger này cho biết nếu Dương Tử quay phim trong thời gian dài, cô ấy sẽ để mẹ đi cùng và dường như lúc nào cả 2 mẹ con cũng đều đãi đoàn làm phim ăn cơm hoặc mua trà sữa cho cả đoàn. 

Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến? - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Đa phần đều bày tỏ sự thích thú khi được nghe những lời khen có cánh dành cho Dương Tử. Thậm chí, một số người còn cho rằng cô nàng rõ ràng nên được đối xử một cách công bằng hơn bởi nữ diễn viên thường xuyên bị các bài báo ác ý cho rằng có thái độ ngôi sao trên phim trường,....

Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến? - Ảnh 2
Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngoài ra đối với các fan couple của Tiêu Chiến và Dương Tử đây là một điều vô cùng đáng mừng bởi họ cho rằng việc mỹ nhân họ Dương có tính cách tốt bụng như vậy hoàn toàn xứng đáng để sánh đôi cùng với Tiêu Chiến.

Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến? - Ảnh 3Fan Trung Quốc bất ngờ với nhân cách con người thật của Dương Tử: Liệu có còn xứng với Tiêu Chiến? - Ảnh 4 

Tiêu Chiến và Dương Tử được khán giả đẩy thuyền khi đóng chung cùng nhau trong dự án Dư Sinh. Thời điểm phim lên sóng, cặp đôi cũng được fan kỳ vọng trở thành một cặp khi nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật”, song cả hai vẫn quyết định giữ im lặng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách bạn bè, đồng nghiệp.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Dương Tử Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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