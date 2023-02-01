Lộ chemistry ngọt xỉu của Tiêu Chiến và 'đàn chị' Bạch Bách Hà trong hậu trường Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà trên phim trường Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. Nhiều khán giả không khỏi ngớt lời khen ngợi về chemistry cũng như visual của cặp đôi này và bày tỏ mong chờ phim sẽ sớm lên sóng. Được biết, bộ phim đã được khởi động quay trở lại sau thời gian nghỉ Tết và đang gấp rút hoàn thành những cảnh quay cuối cùng.

Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị em. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương (Tiêu Chiến) là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới "chân ướt chân ráo" bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng (Bạch Bách Hà) là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Một lần nọ, cặp đôi vô tình gặp được nhau tại một nhà hàng, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tinh yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, cùng mở ra chặng đường mới.

Những ngày tháng sau đó, Thịnh Dương đã đồng hành cùng Giản Băng, giúp cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu và cuộc sống. Trong khi đó dưới sự dẫn dắt và khích lệ của cô, anh cũng dần trưởng thành từ một thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trở nên sắc sảo hơn. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai phải lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, khoảng cách về thân phận, qua đó về nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh nhau, họ trưởng thành và thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.