Không phải La Vân Hi, Tiêu Chiến mới là người nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen chỉ lo lắng một điều?

Thời gian gần đây, có thông tin Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp sẽ do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính. Tin đồn chưa được xác thực thì mới đây, có thông tin nam chính của phần này không phải La Vân Hi mà là nam thần Tiêu Chiến. Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phản đối về chuyện phiên vị. Được biết, Lưu Thi Thi dù vào nghề từ sớm, cũng có những tác phẩm để đời, là tiểu hoa xuất sắc trong lứa 85 nhưng nếu xét về nhiệt lượng của cô ở thời điểm hiện tại, rõ ràng rất khó đọ được với Tiêu Chiến. Thế nên, không ít netizen đều cho rằng, nếu cả hai thực sự hợp tác trong dự án này Lưu Thi Thi có khả năng sẽ bị áp phiên, Tiêu Chiến sẽ trở thành người có địa vị cao nhất trong đoàn phim. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime. Dự án tổng cộng có ba phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Ở phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. Kịch bản chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hồ yêu Hồng Nương là người chuyên mua bán ký ức kiếp trước, khi người và yêu rơi vào lưới tỉnh, loài yêu có thể sống hàng vạn năm còn tuổi thọ con người ở nhân gian có hạn, sau khi luân hồi chuyển kiếp sẽ quên hết ký ức kiếp này. Loài yêu nếu như quá chấp niệm sĩ tỉnh, sẽ chạy đến chỗ Hồ yêu Hồng Nương, mua lại ký ức kiếp trước của người thương, để họ sau khi đầu thai vẫn không quân minh. Suốt quá trình mua bán ký ức này của Hồ yêu Hồng Nương đã giúp khán giả được chứng kiến những mối tình khắc cốt ghi tâm, từ đó cũng phát sinh ra nhiều điều thú vị và cậu chuyện thần bí không ai ngờ tới. Rộ tin La Vân Hi nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, netizen hóng chờ màn kết hợp này Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi và La Vân Hi sẽ là hai cái tên tiếp theo nên duyên trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên.