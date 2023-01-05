Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng

Sao quốc tế 05/01/2023 15:12

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến cho thương hiệu quảng cáo nổi tiếng. Fan hâm mộ bất ngờ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng.

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu sở hữu lượng fan đông đảo. Không chỉ là gương mặt ăn khách trong các dự án phim ảnh mà anh chàng còn được chú ý trong các ảnh bìa tạp chí và dự án quảng cáo.

Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến cho thương hiệu quảng cáo nổi tiếng Gucci. Theo đó, nam thần xuất hiện trong trang phục đầy nét thư sinh với áo sơ mi xanh, khoác bên ngoài áo len trắng với điểm nhấn hình thêu con thỏ trên áo, cũng là đại diện cho con giáp của Trung Quốc năm nay.

Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 2Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 3Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 4Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 5

Chuyện không có gì để nói nếu một netizen liền bắt chộp khoảnh khắc này của Tiêu Chiến trông giống một chiếc kẹo thỏ trắng nổi tiếng xứ Trung. Nhiều netizen trêu đùa rằng ‘chiếc kẹo Tiêu Chiến’ trông thật ngọt ngào, thậm chí nhiều fan hâm mộ còn cho rằng chỉ cần order kẹo thỏ trắng là có thể dễ dàng ‘cheap moment’ giống với thần tượng.

Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 6

Trong năm vừa qua, Tiêu Chiến có dự án là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác cùng Dương Tử đã được lên sóng. Bộ phim đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và nhiệt độ của bộ phim này luôn đứng top đầu. Tuy nhiên, dự án Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến đóng chính vẫn chưa qua được ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng. Thậm chí trong quý 1 năm 2023, Ngọc Cốt Dao cũng không thể được xếp lịch chiếu.

Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng - Ảnh 7

Tuy nhiên, gần đây, có nguồn tin dự án này đã được đài China Chanel của Hàn Quốc mua bản quyền đã khiến các fan hâm mộ của anh chàng dấy lên hy vọng và háo hức mong chờ.

Rộ tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ phát sóng tại Hàn Quốc khiến fan hâm mộ phấn khởi

Rộ tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ phát sóng tại Hàn Quốc khiến fan hâm mộ phấn khởi

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng vẫn chưa vượt qua ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền Ngọc Cốt Dao sẽ phát sóng tại Hàn Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Ngọc Cốt Dao Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ phát sóng tại Hàn Quốc khiến fan hâm mộ phấn khởi

Rộ tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ phát sóng tại Hàn Quốc khiến fan hâm mộ phấn khởi

Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều

Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều

Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn giúp Dương Tử - Tiêu Chiến nhận loạt thành tích khủng, vượt xa cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn giúp Dương Tử - Tiêu Chiến nhận loạt thành tích khủng, vượt xa cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 35 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng