Loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Tiêu Chiến được so sánh giống kẹo thỏ trắng, fan hâm mộ thi nhau 'cheap moment' cùng thần tượng

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu sở hữu lượng fan đông đảo. Không chỉ là gương mặt ăn khách trong các dự án phim ảnh mà anh chàng còn được chú ý trong các ảnh bìa tạp chí và dự án quảng cáo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến cho thương hiệu quảng cáo nổi tiếng Gucci. Theo đó, nam thần xuất hiện trong trang phục đầy nét thư sinh với áo sơ mi xanh, khoác bên ngoài áo len trắng với điểm nhấn hình thêu con thỏ trên áo, cũng là đại diện cho con giáp của Trung Quốc năm nay.

Chuyện không có gì để nói nếu một netizen liền bắt chộp khoảnh khắc này của Tiêu Chiến trông giống một chiếc kẹo thỏ trắng nổi tiếng xứ Trung. Nhiều netizen trêu đùa rằng ‘chiếc kẹo Tiêu Chiến’ trông thật ngọt ngào, thậm chí nhiều fan hâm mộ còn cho rằng chỉ cần order kẹo thỏ trắng là có thể dễ dàng ‘cheap moment’ giống với thần tượng.

Trong năm vừa qua, Tiêu Chiến có dự án là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác cùng Dương Tử đã được lên sóng. Bộ phim đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và nhiệt độ của bộ phim này luôn đứng top đầu. Tuy nhiên, dự án Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến đóng chính vẫn chưa qua được ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng. Thậm chí trong quý 1 năm 2023, Ngọc Cốt Dao cũng không thể được xếp lịch chiếu.

Tuy nhiên, gần đây, có nguồn tin dự án này đã được đài China Chanel của Hàn Quốc mua bản quyền đã khiến các fan hâm mộ của anh chàng dấy lên hy vọng và háo hức mong chờ.