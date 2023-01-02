Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều

Sao quốc tế 02/01/2023 11:06

Giữa tin buồn phim ảnh cuối năm thì Tiêu Chiến lại khiến fan hâm mộ ấm lòng về ‘phúc lợi’ được tung ra.

Những ngày qua, có nguồn tin dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính lại bị trả về. Đến nay bộ phim này vẫn chưa qua được ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng được. Thậm chí trong quý 1 năm 2023, Ngọc Cốt Dao cũng không thể được xếp lịch chiếu.

Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 1

Giữa tin buồn phim ảnh cuối năm thì Tiêu Chiến lại khiến fan hâm mộ ấm lòng về ‘phúc lợi’ được tung ra. Theo đó, phòng làm việc của nam thần đã tung đoạn clip quay cận mặt của Tiêu Chiến. Có thể thấy, dưới trời tuyết trắng xóa, Tiêu Chiến gây sốt với nhan sắc đẹp như tranh vẽ, mũi ửng đỏ vì quá lạnh. Đặc biệt, ở những góc quay cận mặt, Tiêu Chiến khoe khéo làn da trắng không tì vết. Trạng thái của Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 2

Được biết, đoạn clip này là khoảnh khắc hậu trường Tiêu Chiến chụp ảnh nhân dịp ngày lễ Đông Chí. Thời điểm tung bộ ảnh, anh chàng đã khiến dân tình một phen rụng rời, Trong loạt ảnh, Tiêu Chiến diện trang phục mùa đông với áo khoác dài dài tone màu xanh lạnh giữa trời lất phất tuyết rơi.

Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 3Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 4Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 5Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 6Tiêu Chiến phát phúc lợi cuối năm, fan hâm mộ chỉ chú ý một điều - Ảnh 7

Điểm đặc biệt là anh chàng chọn bối cảnh bên rừng trúc, loại cây được cho là biểu tượng của mùa đông. Nhiều khán giả cho rằng cho dù mùa đông lạnh giá cỡ nào chỉ cần ngắm nhan sắc mãn nhãn cùng nụ cười của anh chàng cũng trở nên ấm áp.

Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí đã khiến dân tình một phen rụng rời.

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Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

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