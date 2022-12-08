Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đầu Hành Chi Lộ sẽ chính thức khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, Đầu Hành Chi Lộ của tác giả Ly Nguyệt Thượng Tuyết là tác phẩm đã giành được giải nhất trong cuộc thi viết luận văn học hiện thực trên Internet lần thứ 4 năm 2020.

Rộ tin Tiêu Chiến sẽ hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Đầu Hành Chi Lộ - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến các khán giả đứng ngồi không yên. Được biết, mặc dù nổi tiếng là 2 đỉnh lưu hàng đầu Cbiz với visual mãn nhãn nhưng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng xuất hiện chung một bộ phim. Bên cạnh những mong chờ và hy vọng của các fan, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến thành một cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ khó lòng vượt qua Dương Dương – "người tình màn ảnh" gần đây của mỹ nhân Tân Cương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.