Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đầu Hành Chi Lộ sẽ chính thức khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đầu Hành Chi Lộ sẽ chính thức khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, Đầu Hành Chi Lộ của tác giả Ly Nguyệt Thượng Tuyết là tác phẩm đã giành được giải nhất trong cuộc thi viết luận văn học hiện thực trên Internet lần thứ 4 năm 2020.
Thông tin này khiến các khán giả đứng ngồi không yên. Được biết, mặc dù nổi tiếng là 2 đỉnh lưu hàng đầu Cbiz với visual mãn nhãn nhưng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng xuất hiện chung một bộ phim. Bên cạnh những mong chờ và hy vọng của các fan, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến thành một cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ khó lòng vượt qua Dương Dương – "người tình màn ảnh" gần đây của mỹ nhân Tân Cương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.
Trước đó, cặp đôi Tiêu Chiến – Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng được đồn đoán sẽ hợp tác trong dự án Mặt Trời Rực Rỡ Ở Bên Tôi. Được biết, vai nữ chính của dự án này được đồn đoán sẽ vào tay Châu Tấn hoặc Thư Kỳ. Thế nên, khi có thông tin mỹ nhân Tân Cương sẽ đóng chính đã khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa vì cho rằng nàng tiểu hoa không phù hợp với khí thế ‘chị đại’ của nhân vật trong phim.
Hiện tại, thông tin Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong dự án Đầu Hành Chi Lộ chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim và các diễn viên.