Rộ tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ phát sóng tại Hàn Quốc khiến fan hâm mộ phấn khởi

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng vẫn chưa vượt qua ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng. Thậm chí trong quý 1 năm 2023, Ngọc Cốt Dao cũng không thể được xếp lịch chiếu. Thông tin này khiến các fan của Tiêu Chiến và bộ phim cảm thấy hụt hẫng. Nhiều người cho rằng nếu để đấp chiếu quá lâu có nguy cơ sẽ ảnh hưởng tới thành tích của bộ phim khi lên sóng sau này.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tài khoản đài truyền hình Channel China ở Hàn Quốc đã đưa ra thông báo đã có được bản quyền của Ngọc Cốt Dao. Có thể thấy, dù dự án chưa có lịch phát sóng tại quê nhà Trung Quốc nhưng vẫn có sức hút lớn đối với các nước khác.

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tình cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.