Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều?

Sao quốc tế 02/02/2023 15:06

Mới đây, mạng xứ Trung lan truyền thông tin, dự án Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng thêm số tập khiến các fan vui mừng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu ChiếnNhậm Mẫn đóng vẫn chưa vượt qua ải kiểm duyệt và khó lòng lên sóng. Dù chưa có xác nhận về tin đồn này nhưng đã khiến nhiều người cho rằng nếu để đắp chiếu quá lâu mà chưa có lịch lên sóng thì có nguy cơ sẽ ảnh hưởng tới thành tích của bộ phim khi lên sóng sau này.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xứ Trung lan truyền thông tin, dự án Ngọc Cốt Dao bất ngờ thêm 3 tập từ 40 lên 43 tập, với hơn 4 triệu lượt đăng ký trước. Mặc dù chưa có rục rịch về lịch lên sóng nhưng thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khởi và bày tỏ mong chờ dự án được trình làng trên màn ảnh nhỏ trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều? - Ảnh 2

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bất ngờ tăng số tập, netizen bật chế độ 'hy vọng' vì một điều? - Ảnh 3

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên" của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.

 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao sao hoa ngữ cbiz

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