Vượt qua đội trưởng Mỹ, Tiêu Chiến xuất sắc giành thứ hạng cao trong BXH nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023

Tiêu Chiến trở thành cái tên vinh dự khi là nam diễn viên duy nhất lọt vào bảng xếp hạng nam diễn viên đẹp nhất năm 2023.

Mới đây, tờ báo uy tín nước ngoài Greattopten đã công bố danh sách top 10 nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023. Danh sách này bao gồm những nam diễn viên điển trai, quen thuộc trên màn ảnh trong vài năm trở lại đây, trong đó cái tên Tiêu Chiến thêm một lần nữa khiến các fan Trung Quốc vô cùng tự hào.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo như danh sách được đưa ra, Tiêu Chiến xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng top 10 nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023. Kể từ khi debut trên màn ảnh Cbiz, cái tên Tiêu Chiến đã và đang ngày càng trở nên nổi tiếng không chỉ nhờ vào tài năng diễn xuất mà còn là ở nhan sắc miễn chê của anh chàng.

Đội trưởng Mỹ Chris Evans - Ảnh: Internet

Trong top 10 nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2023, Tiêu Chiến là sao Hoa ngữ duy nhất và đồng thời cũng khá gây tranh cãi. Theo đó, anh chàng đã vượt mặt loạt trai đẹp của hai vũ trụ điện ảnh nổi tiếng thế giới là DC và Marvel. Cụ thể là “Deadpool” Ryan Rodney, “Siêu Nhân” Henry Cavill, “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans, “Thần Sấm” Chris Hemsworth, “Nhện nhọ” Tom Holland.

Có ý kiến cho rằng, Tiêu Chiến dù rất đẹp trai nhưng không thể vượt qua được loạt nam diễn viên đình đám của DC và Marvel. Tuy nhiên, kết quả cũng đã có nên việc công nhận hay không tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

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