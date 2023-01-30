Nhân lúc Vương Nhất Bác đang gây thất vọng ở Vô Danh, Tiêu Chiến được bình chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2022

Sao quốc tế 30/01/2023 20:30

Vương Nhất Bác tiếp tục bị Tiêu Chiến bỏ xa trong cuộc đua ai xuất sắc hơn.

Mới đây, bộ phim điện ảnh Vô Danh do Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ đóng chính đã được ra mắt. Từng được kỳ vọng rất lớn, thế nhưng bộ phim nhanh chóng gây thất vọng lớn và dần bị những cái tên lớn như Ngô Kinh bỏ xa về mặt doanh thu trong BXH những phim người xem đông nhất dịp tết vừa qua. 

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi nam thần một thời của Trần Tình Lệnh khiến khán giả cực kỳ thất vọng vì diễn xuất “trăm vai như một” của mình. Dù đóng phim truyền hình hay điện ảnh thì anh chàng vẫn khiến người xem thấy buồn ngủ. 

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang gây thất vọng ở Vô Danh, Tiêu Chiến được bình chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2022 - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trong khi Vương Nhất Bác đang bị mắng không thương tiếc thì Tiêu Chiến lại nhận tin vui lớn. Theo đó, mới đây anh chàng đã trở thành Nam diễn viên Hoa ngữ xuất sắc nhất năm 2022 do khán giả Thái Lan bình chọn. 

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang gây thất vọng ở Vô Danh, Tiêu Chiến được bình chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2022 - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trong năm 2022 vừa qua, Tiêu Chiến gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả màn ảnh nhỏ khi vào vai nam chính trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Trong dự án truyền hình này, anh chàng hợp tác cùng nữ đỉnh lưu lượng Dương Tử. Dù không phải quá xuất sắc nhưng nhìn chung nếu so với người đồng nghiệp họ Vương, rõ ràng Tiêu Chiến đã làm tốt hơn rất nhiều. 

Sự đối lập của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong thời gian này đã khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao. Theo đó, có ý kiến cho rằng phải chăng quyết định đi theo mảng điện ảnh đang là một quyết định sai lầm với chàng mỹ nam họ Vương còn Tiêu Chiến đang mãi không thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Vô Danh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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