Mặc kệ Vô Danh nhận loạt chê bai, Vương Nhất Bác được dự đoán sắp sở hữu giải thưởng lớn

Dự án Vô Danh của Vương Nhất Bác và Ảnh đế Lương Triều Vỹ đã chính thức ra mắt.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh và Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh. Chàng mỹ nam này liên tục được hợp tác cùng những cái tên đình đám của màn ảnh rộng Hoa ngữ như Lương Triều Vỹ,...mới đây nhất dự án Vô Danh cũng đã chính thức ra mắt.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Vô Danh là dự án điện ảnh rất được quan tâm của Vương Nhất Bác. Bộ phim này được cho là sẽ giúp anh chàng chuyển hướng thành công và vượt mặt Tiêu Chiến. Tuy nhiên, vừa ra rạp chưa lâu, Vô Danh đã vướng vào vô số lùm xùm. Trong đó số tiền thu về của phim là một trong những thứ khiến fan quan tâm nhất bởi dù có khởi đầu ấn tượng nhưng những ngày sau đó Vô Danh tiếp tục tụt dốc không phanh khi bị những cái bóng lớn như phim của Ngô Kinh vượt qua nhanh chóng.

Vô Danh gây thất vọng lớn - Ảnh: Internet

Điều khiến nhiều người không khỏi thất vọng trong Vô Danh đó chính là diễn xuất một màu của Vương Nhất Bác. Anh chàng vẫn bê nguyên những biểu cảm đơ cứng, gương gạo, trừng mắt từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh rộng. Thậm chí một vài fan hâm mộ còn cho rằng với tác phẩm lần này khả năng cao trong sự kiện vinh danh sắp tới liên quan đến phim ảnh khả năng rất cao anh chàng sẽ nhận giải cây chổi vàng - giải thưởng chỉ dành cho những diễn viên có diễn xuất tệ hại.

Vô danh mang hơi hướng "hài kịch đen", là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, xoay quanh cuộc sống hiểm nguy của những tình báo viên sống và làm việc tại Thượng Hải.

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