Sốc! Vương Nhất Bác bất ngờ bị mắng vì thái độ lồi lõm: Cứ như vậy khó lòng vượt qua được Tiêu Chiến

Cụ thể, Vương Nhất Bác cùng ê-kíp phim Vô Danh đã tham gia một số hoạt động quảng bá phim, nam diễn viên không kìm được sự xúc động khi đứa con tinh thần của mình nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ra mắt bộ phim nhanh chóng thất bại toàn tập trước các đối thủ mạnh khác.

Vương Nhất Bác là một trong những diễn viên lưu lượng hàng đầu Cbiz. Sau Trần Tình Lệnh , nam diễn viên chuyển hướng sang đóng điện ảnh, hợp tác với dàn Ảnh đế, Ảnh hậu xứ Trung. Chính vì vậy việc anh bị soi mói trong từng hành động là điều không thể tránh khỏi, mới đây nhất anh chàng tiếp tục là trung tâm trong sự chỉ trích khi có những lời lẽ được cho là không phù hợp.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi của khán giả về việc: “Nếu có thể gặp lại thư ký Diệp (nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim) trong một chiều không gian khác, bạn sẽ nói gì với anh ấy?”. Vương Nhất Bác đã bình thản đáp lại rằng: “Trước tiên, tôi cảm thấy câu hỏi này hơi vô nghĩa. Thứ hai, tôi không muốn nói gì cả và chúng tôi sẽ không thể gặp nhau được”.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng, thậm chí còn lên hẳn hotsearch. Một số người nhanh chóng cho rằng anh chàng đang không thực sự ý nghĩa của câu hỏi nên có câu trả lời khó nghe và gây phẫn nộ cho netizen xứ Trung.