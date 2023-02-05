Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023

Sao quốc tế 05/02/2023 23:03

Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao Hoa ngữ được săn đón. Từ sau thành công của "Trần tình lệnh", tên tuổi của anh "lên như diều gặp gió".

Năm 2019, tên tuổi của Tiêu Chiến vụt sáng sau thành công của bộ phim đam mỹ Trần tình lệnh. Sau đó, khán giả có xu hướng gán ghép hai nam chính của phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhờ "bom tấn" này, Tiêu Chiến nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, lượng fan tăng chóng mặt. Nhất cử nhất động của nam diễn viên luôn là đề tài hot trên mạng xã hội. Các chỉ số truyền thông, giá trị thương mại của Tiêu Chiến nằm ở mức cao.

Sau dự án kết hợp cùng Dương Tử hoãn nhiều lần mới lên sóng thì tác phẩm mới nhất "Ngọc cốt dao" vẫn "im hơi lặng tiếng". Với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, "Ngọc cốt dao" nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả lẫn người hâm mộ. Thông qua trailer, tạo hình của bộ phim này được đánh giá là đẹp và hợp bối cảnh. 

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 1

Phim hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào tháng 8/2021, vậy nhưng "Ngọc cốt dao" "im hơi lặng tiếng" một thời gian dài. Trước đó, Youku cho biết đã xếp lịch và đưa bộ phim này lên sóng vào ngày 19/12/2022. Thông tin này khiến fan của Tiêu Chiến không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, sau đó phim dời đến năm 2023.

Theo một số thông tin từ truyền thông Hoa ngữ, phim gặp trục trặc về khâu nội dung phải kiểm duyệt lại. Dù chưa lên sóng, tuy nhiên phim lập một số thành tích như cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Đây được xem là một con số khủng với một bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Có được điều này, phần lớn nhờ tên tuổi của Tiêu Chiến. 

Lý do màn tái xuất của Tiêu Chiến được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 2

Hơn nữa, việc Tiêu Chiến trở lại đóng cổ trang được rất nhiều khán giả quan tâm. Vậy nên, trước mắt khi "Ngọc cốt dao" lên sóng, Tiêu Chiến gặp những thuận lợi nhất định.

Trong "Ngọc cốt dao", Tiêu Chiến hóa thân thành Thời Ảnh thần quân, là sư phụ của Chu Nhan do Nhậm Mẫn đảm nhận. Thời Ảnh được giao trọng trách lớn, kèm theo đó là dạy dỗ Chu Nhan nhưng chẳng ngờ trong quá trình này lại cảm mến học trò của mình. Đáng tiếc là Chu Nhan đã đem lòng yêu người khác, và người này sau đó bị Thời Ảnh tiễn về miền cực lạc...

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