Hậu bê bối đời tư, Vương Lực Hoành bị khán giả 'ghẻ lạnh' trong ngày trở lại?

Sao quốc tế 07/02/2023 19:37

Mới đây, buổi hòa nhạc của Vương Lực Hoành được tổ chức tại Mỹ vào ngày 28/1. Đây là nỗ lực biểu diễn đầu tiên của anh sau bê bối ngoại tình và ly hôn vào năm 2021.

Mới đây, Sina đưa tin buổi hòa nhạc của Vương Lực Hoành bán cháy vé khi tổ chức tại Mỹ vào ngày 28/1. Cụ thể, đây là show diễn đầu tiên đánh dấu sự trở lại làng nghệ thuật của nam ca sĩ sau một năm "ở ẩn" vì bê bối đời tư. Buổi biểu diễn mang tên "ONE LeeHom Wang" đã tổ chức tại Resorts World Theater, nhà hát với sức chứa gần 5000 người.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng thông báo rằng, anh sẽ ra mắt 2 ca khúc hoàn toàn mới trong buổi hòa nhạc, 1 trong số đó có tựa đề "One". Ca khúc "One" được cho là lấy cảm hứng từ Kinh thánh.

Hậu bê bối đời tư, Vương Lực Hoành bị khán giả 'ghẻ lạnh' trong ngày trở lại? - Ảnh 1

Trong show diễn, Vương Lực Hoành chia sẻ với khán giả: "Chẳng sợ dù chỉ còn một người, tôi cũng sẽ hát cho bạn nghe", "May mắn hay xui xẻo chúng ta đều phải khiêm tốn chấp nhận. Có đôi khi mỗi con đường chúng ta đối mặt đều là sai lầm, nhưng chúng ta phải làm việc chăm chỉ để chúng trở nên đúng đắn".

Nam ca sĩ tâm sự: "Vì cuộc đời luôn có lúc vấp ngã, có lúc thảnh thơi, có lúc nặng nề, một năm qua quả thật không dễ dàng với nhiều người, giống như tôi năm ngoái rất khó khăn. Cảm ơn các bạn đã ở đây!".

 

Tuy nhiên, buổi biểu diễn của Vương Lực Hoành không nhận được tình cảm từ khán giả. Ban tổ chức đã hy vọng về một buổi biểu diễn cháy vé nhưng theo một số nguồn tin, vé bán ra nhỏ giọt. Do đó, ban tổ chức đã phải liên tục quảng cáo về buổi hòa nhạc, cũng như tuyên bố "sự kiện gần cháy vé" để kích thích người mua.

Hậu bê bối đời tư, Vương Lực Hoành bị khán giả 'ghẻ lạnh' trong ngày trở lại? - Ảnh 2

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Có năm, thu nhập của anh lên tới 200 triệu NDT (gần 28 triệu USD). Tuy nhiên, hình ảnh Vương Lực Hoành sụp đổ sau khi bị vợ cũ tố cáo có đời sống riêng thác loạn.

Tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi thông báo đường ai nấy đi sau hai năm ly thân. Sau đó, nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích là người đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Cụ thể, tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi thông báo "đường ai nấy đi" sau hai năm ly thân. Sau đó, nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích là người đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Vụ việc khiến cả hai bước vào cuộc "khẩu chiến" trên truyền thông. Sự cố đời tư khiến Vương Lực Hoành phải ngừng hoạt động nghệ thuật.

Đến tháng 11, các sản phẩm âm nhạc của Vương Lực Hoành xuất hiện trở lại trên các nền tảng video, nghe nhạc trực tuyến hàng đầu Trung Quốc. Động thái này cho thấy nam ca sĩ Đài Loan đã vượt qua cơn khủng hoảng sự nghiệp, án cấm sóng được gỡ bỏ. Một số khán giả mong chờ Vương Lực Hoành sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc.

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