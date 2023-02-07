'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này

Sao quốc tế 07/02/2023 07:28

Tham gia dự án cổ trang Thần Ẩn, nam diễn viên Vương An Vũ đã có sự chuẩn bị tương đối hà khắc với bản thân.

Tham gia dự án cổ trang Thần Ẩn, Vương An Vũ đã có sự chuẩn bị tương đối hà khắc với bản thân. Cụ thể, nam diễn viên đã chia sẻ trong một bài đăng gần đây rằng bản thân đã giảm xấp xỉ 10kg, một con số khá lớn trong thời gian ngắn.

Để có thể hóa thân thành nam chính cổ trang chuẩn mực, nam diễn viên đã "hi sinh" hình tượng bụi bặm mà bản thân xây dựng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên kết quả lại không gây ấn tượng với khán giả.

'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này - Ảnh 1'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này - Ảnh 2'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này - Ảnh 3

Một số người cảm thấy tiếc nuối khi Vương An Vũ giờ đây sở hữu dáng thanh, da trắng. Đó không phải là xấu nhưng với Vương An Vũ, điều này vô tình khiến cái chất của bản thân anh biến mất đi. Ngoài ra, việc giảm cân đột ngột khiến sao nam sinh năm 1998 thiếu sức sống, gầy gò nhất là ở diện mạo. Thậm chí có cư dân mạng còn lầm tưởng anh đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng nam diễn viên vô cùng xứng đôi bên cạnh Triệu Lộ Tư. Anh vẫn khiến khán giả xuýt xoa bởi vẻ ngoài nổi bật. Vương An Vũ toát lên vẻ thư sinh, nho nhã còn Triệu Lộ Tư thì giữ vững phong độ là "nữ hoàng thanh xuân".

'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này - Ảnh 4'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này - Ảnh 5

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

Trong quá trình tìm kiếm, A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Rồi biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể dung thứ.

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