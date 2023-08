'Tình mới' của Triệu Lộ Tư giảm 10kg vẫn bị chê không hợp cổ trang vì lý do này

Để có thể hóa thân thành nam chính cổ trang chuẩn mực, nam diễn viên đã "hi sinh" hình tượng bụi bặm mà bản thân xây dựng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên kết quả lại không gây ấn tượng với khán giả.

Tham gia dự án cổ trang Thần Ẩn, Vương An Vũ đã có sự chuẩn bị tương đối hà khắc với bản thân. Cụ thể, nam diễn viên đã chia sẻ trong một bài đăng gần đây rằng bản thân đã giảm xấp xỉ 10kg, một con số khá lớn trong thời gian ngắn.

Một số người cảm thấy tiếc nuối khi Vương An Vũ giờ đây sở hữu dáng thanh, da trắng. Đó không phải là xấu nhưng với Vương An Vũ, điều này vô tình khiến cái chất của bản thân anh biến mất đi. Ngoài ra, việc giảm cân đột ngột khiến sao nam sinh năm 1998 thiếu sức sống, gầy gò nhất là ở diện mạo. Thậm chí có cư dân mạng còn lầm tưởng anh đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.