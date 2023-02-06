Triệu Lộ Tư khoe ảnh xinh hết nấc trong ngày Tết Nguyên Tiêu, nhan sắc không son phấn 'đỉnh của đỉnh'

Trên trang cá nhân của Triệu Lộ Tư mới đây đã chia sẻ với các fan loạt khoảnh khắc của cô trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Theo những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lộ Tư diện trang phục đơn giản, màu sắc nhã nhặn vô cùng giản dị nhưng vẫn không làm lu mờ nhan sắc tươi tắn của nữ diễn viên.

Sở hữu nhan sắc ưa nhìn, ngọt ngào, cùng tài nguyên ổn áp, Triệu Lộ Tư được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt nhất trong lứa tiểu hoa 95 hiện nay. Không chỉ gây ấn tượng với tài năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư còn là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của công chúng nhờ vẻ đẹp hoàn hảo.

Những hình ảnh Triệu Lộ Tư chia sẻ lên mạng xã hội trong ngày Tết Nguyên Tiêu.

Một lần nữa cô lại khiến netizen ngưỡng mộ khi khoe trọn mặt mộc đẹp tựa nàng thơ, với làn da mịn màng, trắng đến phát sáng. Không cần makeup cầu kỳ, chính gương mặt tròn bầu bĩnh và mái tóc suông dài tô lên nét đẹp trẻ trung không kém phần ngọt ngào của nữ diễn viên, khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Chắc chắn không ít đối thủ nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng phải ghen tị vì visual quá hoàn hảo của cô nàng.

Cô nàng trở thành chủ đề bàn tán của hội chị em vì làn da trắng mịn, hoàn toàn không có đốm mụn hay vết thâm nào. Không chỉ vậy, dù không có lông mày và son môi nhưng nhan sắc của Triệu Lộ Tư tràn đầy sức sống. Ngôi sao sinh năm 1998 nhận về rất nhiều bình luận khen ngợi, cho rằng cô nàng là một trong những ngôi sao có làn da đẹp nhất showbiz Hoa Ngữ.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang tham gia vào quá trình ghi hình cho bộ phim Thần Ẩn hợp tác cùng với Vương An Vũ. Cũng hòa chung vào không khí đón mừng Tết Nguyên tiêu, đoàn làm phim Thần Ẩn đã đăng tải đoạn video bộ đôi diễn viên chính: Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chúc mừng Tết Nguyên tiêu. Dù đoạn phim khá ngắn, nhưng khán giả vẫn có thể thấy được ánh mắt tình cảm mà hai nhân vật chính dành cho nhau.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tinh Linh, Thần Ẩn là phần hậu truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa A Âm (Triệu Lộ Tư) - cô gái đầu thai tới hai mươi bảy lần vẫn gặp xui xẻo cùng Nguyên Khải - con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ.