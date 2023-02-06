Tạo hình cổ trang phim mới xinh đẹp vượt ngoài mong đợi, mỹ nhân này khiến Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân 'thua đau'

Với Triệu Lộ Tư, cô đóng phim mới mang tên Thần Ẩn. Trong loạt tạo hình vừa được ekip sản xuất tung ra, Triệu Lộ Tư gây thích thú cho khán giả bởi vẻ ngoài đậm phong cách cổ trang. Triệu Lộ Tư liên tục diện trang phục có tông màu hút mắt. Nữ diễn viên xuất hiện khá nổi bật khi vào vai A Âm và đã nhận được vô số lời khen ngợi. Ngoại hình trong sáng, đáng yêu của Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" khi Thần Ẩn lên sóng.

Sau bước ngoặt thành công trong sự nghiệp diễn xuất trong năm 2022 của Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư đã giúp cho hai cô nàng được đông đảo khán giả chú ý và yêu mến nhiều hơn. Dự án cổ trang tiên hiệp mới Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư đóng chính và phim cổ trang võ hiệp Vân Chi Vũ do Ngu Thư Thân đóng chính cũng trở thành chủ đề thảo luận trong thời gian gần đây.

Còn riêng Ngu Thư Hân, cô đảm nhận vai nữ chính ở phim Vân Chi Vũ. Nữ diễn viên trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán, có phần khác biệt với những tác phẩm trước đây, không còn là một nàng 'kẹo' Thư Hân ngọt ngào, thay vào đó là một nữ điệp viên lạnh lùng. Khoác lên người trang phục cổ trang giản dị mà nổi bật, Ngu Thư Hân gây sốt với vẻ đẹp vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng bởi mái tóc đen láy, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng mịn màng.

Dẫu cả hai được khen ngợi hết lời nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại đang rần rần chia sẻ ảnh tạo hình của Tống Tổ Nhi trên phim trường Khom Lưng. Thậm chí, còn được khen hút mắt hợp cả Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân. Theo đó, với trang phục váy trắng tinh khôi, Tống Tổ Nhi được nhiều người nhận xét quá mê đắm vì vẻ đẹp quá ư trong trẻo, tạo cảm giác khiến ai nấy cũng đều muốn chở che, bao bọc cho nàng.

Trước đó, khi gia nhập đoàn làm phim Khom Lưng, cô nàng không được kỳ vọng quá nhiều về tạo hình. Tuy nhiên khi được chia sẻ, tạo hình nhân vật Tiểu Kiều đã khiến khán giả mê mẩn với loạt trang phục đơn giản mà không kém phần cuốn hút. Gương mặt tinh tế của Tống Tổ Nhi được khen là cực hợp trong tạo hình thời nhà Hán.

Bộ phim Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách lấy bối cảnh thời cuối Đông Hán. Nữ chính Kiều Man (Tiểu Kiều) là mỹ nhân nức tiếng, nhưng sinh ra trong một gia tộc binh lực yếu kém, cần sự che chở của người khác. Do đó, nàng bị ép gả cho tướng quân Ngụy Thiệu.

Mọi người đều nói Ngụy Thiệu là tên ma đầu với bản tính cuồng chinh phục. Cuộc sống ở Ngụy gia của Tiểu Kiều gặp nhiều trắc trở. Cha và anh của Ngụy Thiệu còn bị gia tộc Tiểu Kiều lừa gạt bỏ mình trên chiến trường. Nhưng trải qua nhiều nguy hiểm, Kiều Man và Ngụy Thiệu dần bị thu hút bởi tài trí, mưu lược và sự bao dung của đối phương. Họ dần bỏ qua ngăn cách, Tiểu Kiều chinh phục được người nhà Nguỵ gia lẫn trái tim của Ngụy Thiệu.