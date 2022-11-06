Fan 'Hoa Tư Dẫn' xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề nên duyên cùng Tống Tổ Nhi trong phim chuyển thể truyền hình

Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi được cho sẽ đóng chính trong drama chuyển thể từ bộ truyện đình đám Hoa Tư Dẫn.
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Vừa qua, bộ truyện đình đám Hoa Tư Dẫn của nhà văn Đường Thất Công Tử vừa được nền tảng phát sóng Tencent công bố mua lại bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình với tên gọi Thiên Trọng Cảnh. Theo đó, vai nam chính và nữ chính của bộ phim được cho là đang nhắm đến Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi.
Ngay khi thông tin này được chia sẻ, dân mạng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nếu thông tin trên được xác nhận thì với diễn xuất ổn định cùng nhan sắc nam thanh nữ tú của cặp đôi chính, khán giả mong chờ bộ phim sẽ gây được tiếng vang trong tương lai.
Thiên Trọng Cảnh sẽ có kịch bản do chính tác giả truyện gốc Đường Thất Công Tử chấp bút, quá trình quay sẽ do đạo diễn Dương Long đảm nhận. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoanh quanh 4 đoạn tình cảm ngược luyến rung động tâm can, trong đó nữ chính Diệp Trăn trong thời loạn thế đã hi sinh thân mình đến chết đi sống vì đất nước. Từ đó, nàng đổi tên thành Quân Phất, được giao nhiệm vụ đi hành thích kẻ thù của đất nước là Trần hầu thông qua một loại thuật phép thượng cổ có tên phong ấn Hoa Tư dẫn. Tuy nhiên pháp thuật này có tác dụng phụ khiến Quân Phất chỉ sống được ba năm, nàng vì vây phải lên đường tìm kiếm sinh mệnh từ những giấc mơ của người khác để sống tiếp, từ đó trải qua vô vàn duyên phận nặng nề.
Tống Tổ Nhi không phải là cái tên quá xa lạ, nữ diễn viên gia nhập làng giải trí Hoa ngữ khi chỉ mới 7 tuổi với vai diễn Na Tra trong bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân 9X còn ghi điểm bởi lối diễn xuất linh động. Ngay khi theo học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nữ diễn viên đã tham gia nhiều dự án cổ trang đặc sắc như Dạ Thiên Tử, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, Thượng Cổ Mật Ước… "Tiểu thần tiên tỷ tỷ" được kỳ vọng sẽ trở thành Trương Bá Chi thế hệ mới của màn ảnh xứ Trung, hội tụ cả nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất.
Trong khi đó, Đinh Vũ Hề là diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, gương mặt góc cạnh cùng khả năng diễn xuất tốt nên dù bước chân vào giới giải trí không lâu nhưng anh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ thông qua các vai diễn nổi bật trong một số bộ phim như: Tám phút ấm áp, Đẹp trai là số 1 Trần Thiên Thiên trong lời đồn…