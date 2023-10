Fan 'Hoa Tư Dẫn' xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề nên duyên cùng Tống Tổ Nhi trong phim chuyển thể truyền hình

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, dân mạng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nếu thông tin trên được xác nhận thì với diễn xuất ổn định cùng nhan sắc nam thanh nữ tú của cặp đôi chính, khán giả mong chờ bộ phim sẽ gây được tiếng vang trong tương lai.

Thiên Trọng Cảnh sẽ có kịch bản do chính tác giả truyện gốc Đường Thất Công Tử chấp bút, quá trình quay sẽ do đạo diễn Dương Long đảm nhận. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoanh quanh 4 đoạn tình cảm ngược luyến rung động tâm can, trong đó nữ chính Diệp Trăn trong thời loạn thế đã hi sinh thân mình đến chết đi sống vì đất nước. Từ đó, nàng đổi tên thành Quân Phất, được giao nhiệm vụ đi hành thích kẻ thù của đất nước là Trần hầu thông qua một loại thuật phép thượng cổ có tên phong ấn Hoa Tư dẫn. Tuy nhiên pháp thuật này có tác dụng phụ khiến Quân Phất chỉ sống được ba năm, nàng vì vây phải lên đường tìm kiếm sinh mệnh từ những giấc mơ của người khác để sống tiếp, từ đó trải qua vô vàn duyên phận nặng nề.