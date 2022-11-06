'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm'

Sao quốc tế 06/11/2022 10:26

Các nam thần này không chỉ vừa đẹp trai lại còn ân cần chăm sóc, quan tâm các bé nhỏ, bảo sao fan cứ "đổ đứ đừ" thế này.

Vương Nhất Bác

Nếu là một fan trung thành của Vương Nhất Bác, chắc hẳn mọi người đều biết anh chàng rất thích trẻ em. Khi quay chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác khiến fan không khỏi bất ngờ khi chăm trẻ, nấu cơm cho con ăn với thái độ ân cần, thận trọng giống như một "bố bỉm" chính hiệu. 

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 1

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 2

Tiêu Chiến

Cũng giống như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng từng tiết lộ bản thân mình rất thích trẻ con. Đặc biệt, sau khi nổi lên từ bộ phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến càng được nhiều người biết đến hơn, mọi hành động của chàng diễn viên luôn được khán giả quan tâm, chú ý.

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 3

Trước đây, Tiêu Chiến từng vướng tin đồn bí mật kết hôn và sinh con chỉ vì khoảnh khắc anh chàng ôm một nhóc tỳ vào lòng và âu yếm vỗ về một cách quá thân mật. Sau đó, phòng làm việc phải lên tiếng giải thích và cho rằng đây chỉ là con của 1 người bạn làm nghệ sĩ trong giới, hoàn toàn không phải là con của Tiêu Chiến. 

Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân là một trong những sao nam kết hôn sớm khi vừa vào nghề. Chính vì thế, anh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với các thiên thần nhí, từ ánh mắt đến cử chỉ luôn toát lên sự dịu dàng, giàu tình thương yêu với các bé. Khi có dịp tiếp xúc với các thiên thần nhí, Nhậm Gia Luân luôn khiến người khác phải bất ngờ trước sự thành thục trong việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ con. 

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 4

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 5

Đặng Luân

Chắc hẳn nếu là fan của Đặng Luân chắc chắc bạn không thể nào quên hình ảnh ân cần, ngọt ngào của nam diễn viên dành cho bé nhỏ trong show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Trong chương trình này, Đặng Luân và Lý Thấm đã ghép đôi với nhau và trải qua những tháng ngày "vợ chồng son". Dù chưa kết hôn nhưng Đặng Luân vẫn khiến cho khán giả "tan chảy" trước vẻ dịu dàng, chu đáo, khả năng chăm nom con cái hết sức chu đáo. 

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 6

'Tan chảy' trước loạt khoảnh khắc dàn nam thần Hoa ngữ 'u mê' con nít: chăm sóc ân cần, chu đáo không khác gì 'bố bỉm' - Ảnh 7

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