Hậu drama trốn thuế, netizen bất ngờ với cuộc sống hiện tại của Đặng Luân: Hạnh phúc hơn cả thời làm diễn viên nổi tiếng?

Sao quốc tế 09/10/2022 23:00

Dù đã lui về ở ẩn nhưng những thông tin xoay quanh Đặng Luân vẫn nhận về nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ Cbiz.

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz, bên cạnh Nhậm Gia Luân, Dương Dương,... Tưởng chừng như anh chàng rồi sẽ từng bước cho ra mắt netizen nhiều tác phẩm đỉnh cao nữa cho nền điện ảnh Cbiz thế nhưng tất cả đều phải bất ngờ trước ngã rẻ ''một đi không trở lại'' của nam diễn viên khi vướng vào bê bối trốn thuế vào năm 2021.

Hậu drama trốn thuế, netizen bất ngờ với cuộc sống hiện tại của Đặng Luân: Hạnh phúc hơn cả thời làm diễn viên nổi tiếng? - Ảnh 1
Đặng Luân - Ảnh: Internet

Dù cho buộc phải nộp lại số thuế đã trốn và đền bù thiệt hại từ các hợp đồng quảng cáo dẫn đến mỹ nam tài tử ngày nào phải lui về ở ẩn ở vùng quê. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin xứ Trung cho biết cuộc sống của Đặng Luân vẫn diễn ra rất ổn, thậm chí anh còn tỏ vẻ hạnh phúc hơn khi xưa. 

Theo một blogger trên Weibo, Đặng Luân coi như đã âm thầm rút khỏi showbiz. So với các diễn viên vướng bê bối khác, "tình cũ" Dương Tử có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan. Lý giải cho điều này, blogger cho biết Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát. Anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, mặc dù doanh thu không thể đạt tới mức như hồi làm diễn viên nhưng với Đặng Luân bây giờ cuộc sống hiện tại là điều anh đang mong muốn. 

Hậu drama trốn thuế, netizen bất ngờ với cuộc sống hiện tại của Đặng Luân: Hạnh phúc hơn cả thời làm diễn viên nổi tiếng? - Ảnh 2
Cuộc sống hiện tại của anh chàng đang diễn ra thuận lợi kể từ drama trốn thuế - Ảnh: Internet

Ngoài ra, một tín hiệu vui là người hâm mộ vẫn ở bên cạnh để ủng hộ hoạt động kinh doanh của Đặng Luân. Và dù nam diễn viên từng vướng lùm xùm thuế nhưng với fan của anh chàng họ vẫn không hề muốn anh rời khỏi Cbiz bởi họ biết tài năng của anh rồi sẽ còn bay cao hơn nữa. 

Đặng Luân là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, trước khi bị phong sát vì bê bối trốn thuế, anh từng góp mặt trong hơn 22 dự án phim ảnh lớn nhỏ. Một số bộ phim tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể đến như: Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương, Sở Kiều Truyện, Hương Mật Tựa Khói Sương, Lê Hấp Đường Phèn,...

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