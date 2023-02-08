Phim cổ trang của Trương Hàn và một sao nữ nổi tiếng Hàn Quốc bị bán giá 'rẻ mạt'

Sao quốc tế 08/02/2023 20:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bản quyền phát sóng hai bộ phim cổ trang Cẩm y dạ hành và Cẩm y phi long do Trương Hàn và Park Min Young đóng chính, đang được tòa án bán đấu giá.

Vào ngày 8/2, trang Sina đưa tin, bản quyền phát sóng hai bộ phim cổ trang Cẩm y dạ hành và Cẩm y phi long do Trương HànPark Min Young đóng chính, đang được tòa án bán đấu giá.

Nguyên nhân chính là phim không thể phát sóng hơn 8 năm qua vì lệnh cấm, dẫn đến nhà sản xuất nợ nần chồng chất và bị kiện ra tòa. Do người đứng sau dự án không có khả năng chi trả nợ nần, sản phẩm này bị phát mại giá rẻ.

Phim cổ trang của Trương Hàn và một sao nữ nổi tiếng Hàn Quốc bị bán giá 'rẻ mạt' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, giá bán khởi điểm của hai bộ phim hiện tại là 28,14 triệu NDT (4,1 triệu USD). Năm 2015, tổng kinh phí sản xuất Cẩm y dạ hành là 100 triệu NDT (hơn 14 triệu USD).

Theo Sohu, Cẩm y dạ hành có nội dung xoay quanh sự nghiệp làm quan và cuộc hôn nhân oan gia với Tạ Vũ Phi (Park Min Young) của nhân vật Hạ Tầm (Trương Hàn). Hạ Tầm giúp Chu Lệ giành ngôi vương - người sau này được coi là vị vua giỏi nhất của triều đại nhà Minh, và là một trong các hoàng đế kiệt xuất nhất lịch sử Trung Quốc.

Phim cổ trang của Trương Hàn và một sao nữ nổi tiếng Hàn Quốc bị bán giá 'rẻ mạt' - Ảnh 2

Năm 2016, Tổng Cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc ban hành lệnh cấm nghệ sĩ Hàn Quốc hoạt động nghệ thuật ở showbiz xứ tỷ dân. Thông báo yêu cầu đài truyền hình không được phép phát sóng dự án phim hợp tác Trung - Hàn, ngừng cấp phép cho ca sĩ Hàn Quốc tổ chức concert có hơn 10.000 khán giả.

 

Quyết định của cơ quan văn hóa khiến hàng loạt dự án kết hợp giữa sao Trung - Hàn như Mùa tốt nghiệp (Đặng Luân và Krystal), Người tình phỉ thúy (Trịnh Sảng và Lee Jong Suk), Im miệng và yêu đi (Trương Nghệ Hưng, Krystal), Tôi yêu người mèo (Ngô Thiến, Sehun), Bát nguyệt vị ương (Tống Thiến, Bi Rain)... đến nay vẫn bị "đắp chiếu".

Phim cổ trang của Trương Hàn và một sao nữ nổi tiếng Hàn Quốc bị bán giá 'rẻ mạt' - Ảnh 3

Trong hơn 10 năm qua, Trương Hàn vẫn trung thành với một dạng vai, không đổi mới khiến sự nghiệp có phần chững lại. Những năm gần đây, các tác phẩm của anh không còn được đón nhận, thậm chí còn bị nhiều nền tảng video lớn ở Trung Quốc từ chối phát sóng.

Nam diễn viên hiện bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ rủi ro cao" vì có vết nhơ hình ảnh. Do đó, các nhà sản xuất đặc biệt thận trọng trong việc để nam diễn xuất hiện trên sóng truyền hình.

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