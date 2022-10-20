Sự nghiệp 'tụt dốc không phanh', Trương Hàn tiếp tục gây tranh cãi khi phát ngôn về chuyện vợ chồng

Sao quốc tế 20/10/2022 18:20

Gần đây, nam diễn viên Trương Hàn có phát ngôn gây tranh cãi về chuyện vợ chồng ngay trên sóng truyền hình.

Trương Hàn nổi tiếng với dòng phim ngôn tình Trung Quốc. Nam diễn viên được xem là người diễn vai tổng giám đốc nhiều nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của nam diễn viên đi xuống, không có phim gây tiếng vang.

Mới đây, Trương Hàn tiếp tục phát ngôn gây tranh cãi về chuyện vợ chồng trên sóng truyền hình. Theo anh, trong hôn nhân thì người chồng luôn có vị thế cao hơn người vợ. Đồng thời, nam diễn viên cũng tự nhận bản thân là người rất mạnh mẽ và coi trọng thể diện. Tuy nhiên, nếu vợ của mình ngày ngày chỉ biết ở trong nhà thì anh sẽ thấy rất khó chịu. 

Sự nghiệp 'tụt dốc không phanh', Trương Hàn tiếp tục gây tranh cãi khi phát ngôn về chuyện vợ chồng - Ảnh 1

Trước đó, bộ phim Các quý ông khu Đông Bát do Trương Hàn làm biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Bộ phim này bị đánh giá có nội dung phản cảm, chứa vô số tình tiết vô duyên và lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, gia trưởng của đàn ông. Vậy nên, danh tiếng của Trương Hàn bị ảnh hưởng sau khi bộ phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng.

Không chỉ vậy, Trương Hàn còn bị khơi lại hàng loạt bê bối đời tư từng phạm phải như lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, sàm sỡ bạn diễn nữ là Trương Quân Ninh, Vương Hiểu Thần. Trong đó, Trương Hàn bị tố đã thay tên đổi họ, rũ bỏ quá khứ để tấn công showbiz và trở thành người nổi tiếng sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, sau khi bị cảnh sát giữ lại vì gây tai nạn, anh đã kéo lê người này hơn 100 m. Hậu quả là người cảnh sát gãy xương, tổn thương thận vĩnh viễn.

Sự nghiệp 'tụt dốc không phanh', Trương Hàn tiếp tục gây tranh cãi khi phát ngôn về chuyện vợ chồng - Ảnh 2

Với việc vướng nhiều ồn ào trong thời gian ngắn, Trương Hàn đang trở thành tâm điểm ở Trung Quốc, nhưng theo hướng tiêu cực. Theo Sina, tài tử này khiến bản thân "phủ sóng" truyền thông bằng những chiêu trò "gây sốc". Song điều này dẫn đến hệ quả danh tiếng và hình ảnh của Trương Hàn lao dốc không phanh. Anh hiện bị gọi là "ông hoàng thị phi" mới của showbiz Trung Quốc.

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Mới đây, thời gian xuất hiện của Trương Hàn trong chương trình tạp kỹ Let It Be (Mục dã gia tộc) bị giảm xuống còn 3 giây.

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