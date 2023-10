Hậu bộ phim tâm đắc bị xóa sổ, Trương Hàn bị cắt sóng xuống còn 3 giây trong chương trình truyền hình

Mới đây, thời gian xuất hiện của Trương Hàn trong chương trình tạp kỹ Let It Be (Mục dã gia tộc) bị giảm xuống còn 3 giây.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng bàn tán trước thời gian xuất hiện của Trương Hàn trong chương trình tạp kỹ Let It Be (Mục dã gia tộc) bị giảm xuống còn 3 giây. Cụ thể, các khách mời Dung Tổ Nhi (Joey Yung), Vương Tử Văn (Ava Wang) và Ngô Vĩnh Ân (Wu Yongen) đến nhà Trương Hàn để câu cá. Trong tập dài 60 phút này, Trương Hàn xuất hiện trong 3 giây và đó chỉ là một cảnh quay phía sau lưng nam diễn viên. Thông thường, các tập của chương trình có độ dài 90 phút, vì vậy có vẻ như nhiều cảnh của Trương Hàn đã bị xóa do tranh cãi gần đây của anh. Sina nhận định việc đài Hồ Nam cắt bớt cảnh quay của Trương Hàn xuất phát từ các bê bối đời tư, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội của nam diễn viên trong một tháng qua. Trương Hàn hiện bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ rủi ro cao" vì có vết nhơ hình ảnh. Do đó, các nhà sản xuất đặc biệt thận trọng trong việc để nam diễn xuất hiện trên sóng truyền hình. Trước đó, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" do Trương Hàn làm biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính hiện vấp phải chỉ trích dữ dội từ truyền thông và công chúng Trung Quốc. Phim chứa nhiều tình tiết mang yếu tố quấy rối tình dục, xem thường phụ nữ. Sina nhận định sự trở lại của Trương Hàn là thảm họa màn ảnh. Kịch bản mang thông điệp không tích cực về phụ nữ trong Các quý ông khu Đông Bát do tài tử chấp bút phá hỏng hình ảnh của Trương Hàn. Do đó, bộ phim này chính thức bị "xóa sổ" trên các trang chiếu phim. Hiện tại, sự nghiệp phim ảnh ảm đạm, lại còn thường xuyên rơi vào nhiều tình huống gây tranh cãi khiến Trương Hàn đối mặt với sự khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng. Trương Hàn - Trịnh Sảng: cùng vụt sáng nhờ một vai diễn và cái kết 'bay màu' sự nghiệp vì loạt thị phi Thuở mới vào nghề Trương Hàn - Trịnh Sảng luôn là cặp đôi được nhiều người yêu mến. Thế nhưng, loạt thị phi đời tư cũng như trong sự nghiệp sau đó đã khiến cả hai nhận kết cục "phong sát".