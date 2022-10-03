Trương Hàn - Trịnh Sảng: cùng vụt sáng nhờ một vai diễn và cái kết 'bay màu' sự nghiệp vì loạt thị phi

Trịnh Sảng và Trương Hàn từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bộ đôi đình đám gây sốt màn ảnh khi đóng chung phim Cùng ngắm mưa sao băng (2009) và hợp tác trong hàng loạt dự án khác nhau rồi nhanh chóng “phim giả tình thật”. Mối quan hệ tình cảm của họ nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả nhưng cũng vấp phải không ít điều tiếng.

Tiểu hoa đán 9X còn phẫu thuật thẩm mỹ vì Trương Hàn quá đẹp trai, khiến cô không có cảm giác an toàn nên quyết định thay đổi bản thân. Người đẹp cũng không ngại đánh đổi nhiều cơ hội nghề nghiệp mà dành thời gian vun đắp cho mối tình đầu đời. Nhiều người cho rằng sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên gặp không ít áp lực khi yêu Trương Hàn và bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với cô. Ngọt ngào là vậy nhưng cặp đôi này vẫn “tan đàn xẻ nghé” sau 5 năm gắn bó.

Sau khi hẹn hò với Trương Hàn, Trịnh Sảng từ chối đóng cảnh hôn, thân mật với các nam đồng nghiệp khác, toàn tâm toàn ý vì tình yêu. Thậm chí còn có tin đồn cô đã tính đến chuyện kết hôn và sẵn sàng bỏ nghề diễn để chăm lo cho gia đình.

Sau chia tay, Trương Hàn vẫn luôn dành những lời có cánh khi nói về cô. Thế nhưng, Trịnh Sảng lại nhiều lần lên tiếng mỉa mai, trách móc tình cũ khi tham gia show thực tế. Điều này khiến công chúng bắt đầu khó chịu, không còn thiện cảm với nữ diễn viên.

Sau khi chia tay được một năm, nam diễn viên công khai hẹn hò với "mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát. Khi họ công khai hẹn hò, Trương Hàn bị tố ngoại tình, đó là nguyên nhân khiến anh chia tay Trịnh Sảng. Thế nhưng đến năm 2017, cặp đôi tuyên bố kết thúc mối quan hệ.

Chuyện tình cảm của Trịnh Sảng sau này cũng không thuận lợi. Cô bị bắt gặp hút thuốc, tình cảm thân mật với Hồ Ngạn Bân nhưng chia tay sau 7 tháng.

Đến năm 2018, Trịnh Sảng gặp gỡ rồi hẹn hò với doanh nhân trẻ Trương Hằng. Thuở còn yêu nhau, cặp đôi không ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Hẹn hò được một thời gian, Trương Hằng bắt đầu bị “bóc phốt” là kẻ vô tích sự, ăn bám người yêu, dụ dỗ Trịnh Sảng bỏ tiền cùng mở công ty…

Thế rồi họ cũng nhanh chóng chia tay giữa loạt ồn ào vào giữa năm 2019. Trương Hằng khiến làng giải trí xứ Trung dậy sóng khi tiết lộ bí mật chấn động của anh và Trịnh Sảng. Nữ diễn viên bị nghi bí mật kết hôn cùng bạn trai cũ, thuê người mang thai hộ nhưng sau đó có ý định bỏ con và không thèm ngó ngàng từ khi hai bé chào đời. Trương Hằng đang tự nuôi hai con tại Mỹ.

Vụ tranh chấp khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng sụp đổ hoàn toàn, chính thức bị "phong sát". Tất cả hợp đồng quảng cáo của nữ diễn viên bị hủy bỏ, phim bị gỡ xuống toàn bộ. Trịnh Sảng còn không được phát ngôn trên mạng xã hội.

Nói về sự nghiệp của Trương Hàn, anh cũng không tốt hơn là mấy. Sau Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, nam diễn viên không còn có tác phẩm nào thành công. Việc quá mê đóng kiểu vai "tổng tài bá đạo" khiến khán giả nhàm chán, không còn hứng thú với các tác phẩm mới của anh. Mới đây nhất, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn ấp ủ 4 năm, làm nhà sản xuất, viết kịch bản, đóng nam chính cũng đã bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng vì có nội dung phản cảm, coi thường phụ nữ.

Không chỉ vậy, ở tập cuối cùng của Gia Đình Đồng Quê, hình ảnh về Trương Hàn đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Cư dân mạng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán, do Các Quý Ông Khu Đông Bát gây ấn tượng xấu nên nam diễn viên bị "phong sát" chờ xử lý, tạm thời không thể xuất hiện trên truyền hình.