Trịnh Sảng vừa rục rịch trở lại, tài khoản MXH đã bị khóa trong vòng 1 nốt nhạc

Động thái mới của Trịnh Sảng khiến cho công chúng không khỏi quan tâm, đặc biệt là khi người đẹp đang có kế hoạch quay lại làng giải trí.

Mới đây, Trịnh Sảng đã đăng tải lên Instagram cá nhân của mình một bài viết với nội dung thông báo về việc cô sẽ trở lại dùng nền tảng Weibo. Theo đó, cô sẽ tạo một tài khoản phụ để chia sẻ về cuộc sống thường ngày, đồng thời lên tiếng đòi lại quyền lợi của mình.

Trịnh Sảng lập tài khoản Weibo phụ để phục vụ cho việc giap lưu với công chúng - Ảnh: Internet

Tại phần giới thiệu của tài khoản Weibo, Trịnh Sảng đã viết một đoạn văn với nội dung khá khó hiểu liên quan đến chuyện "thật thật - giả giả". Bên cạnh đó, theo địa chỉ IP của tài khoản này thì hiện tại người dùng đang ở tại Trùng Khánh.

Ngay sau đó, nhiều blogger đã đua nhau đưa tin về tài khoản Weibo mới này của Trịnh Sảng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó thì tài khoản này cũng bị "bay màu" không báo trước.

Chỉ vài giờ sau, tài khoản này đã bị khóa - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng cập nhật ảnh mới trên trang cá nhân. Cô chia sẻ khoảnh khắc bên cha mẹ và hai con. Tuy nhiên, để bảo vệ cuộc sống riêng của con, nữ diễn viên không tiết lộ chân dung hai bé.

Trịnh Sảng cẩn thận che mặt hai con khi chụp ảnh chung với các bé - Ảnh: Internet

Theo bức ảnh mà Trịnh Sảng đăng tải, hai bé khoảng chừng hơn 3 tuổi, đứng trên ghế, vóc dáng mập mạp. Tấm hình được cho là chụp trong sinh nhật Trịnh Sảng.

Hậu phong sát tại Cbiz, Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện cùng hai con sinh đôi Trịnh Sảng hiện đang định cư ở Mỹ sau khi bị "cấm sóng" tại showbiz Trung Quốc vì bê bối đời tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-sang-vua-ruc-rich-tro-lai-tai-khoan-mxh-da-bi-khoa-trong-vong-1-not-nhac-502440.html