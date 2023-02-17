'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

Sao quốc tế 17/02/2023 07:10

Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi bộ phim "Nghe nói em thích tôi" phát sóng trong thời gian gần đây.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tác phẩm do đạo diễn Dương Dương đảm nhiệm có nội dung thú vị khi kể câu chuyện gương vỡ lại lành của một cặp đôi từng ly hôn. Đảm nhận vai nữ chính là Vương Sở Nhiên , người đẹp 24 tuổi được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi ".

Trong phim, Vương Sở Nhiên thủ vai Nguyễn Lưu Tranh. Cô quyết định trở về quê hương sau 7 năm xa cách, làm bác sĩ thực tập giải phẫu thần kinh tại một bệnh viện địa phương. Lưu Tranh phải đối diện với hàng loạt nỗi đau trong quá khứ, gồm cuộc tình đứt đoạn với chồng cũ Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), cũng đang công tác tại đây.

Bên cạnh đó, chuyện tình của hai nhân vật chính được vun đắp tại một bối cảnh khá lạ: Môi trường y tế, bệnh viện. Chính nơi mà sinh tử chỉ trong gang tấc này lại tạo nhiều điều kiện, giúp hai người nhận ra tình cảm thực sự để rồi dần xích lại bên nhau, vượt qua mọi rào cản.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh - Ảnh 1'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh - Ảnh 2

Vai Lưu Tranh chính là cơ hội để nữ diễn viên chinh phục khán giả. Cùng lúc cô phải thể hiện hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược của nhân vật: Một Lưu Tranh yêu hết mình trong quá khứ và một nữ bác sĩ có nhiều va vấp, phải học cách yêu lại từ đầu. Ê-kíp bộ phim cũng cho biết hai diễn viên Trung Quốc phối hợp ăn ý trong từng cảnh quay, tạo nên sự hấp dẫn cho Nghe Nói Em Thích Tôi.

Câu chuyện "gương vỡ lại lành" của Lưu Tranh và Chí Khiêm có thể sẽ kém phần hấp dẫn nếu người nhận vai không phải cặp đôi Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh. Tại họp báo ra mắt, đạo diễn Dương Dương tiết lộ nhân vật Lưu Tranh vốn được "đo ni đóng giày", cũng là vai diễn đầy thách thức với Vương Sở Nhiên.

 

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh - Ảnh 3'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh - Ảnh 4'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh - Ảnh 5

Dù sự nghiệp diễn xuất mới chỉ bắt đầu từ năm 2017 nhưng Vương Sở Nhiên đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những gương mặt được yêu thích hàng đầu tại đất nước tỷ dân. Cô được truyền thông ưu ái khen ngợi là nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

 

Còn với Bành Quán Anh, tuy vẫn có một vài ý kiến cho rằng tuổi tác của anh có phần chênh lệch so với Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, chính nét trải đời và kinh nghiệm diễn xuất của "đệ nhất tra nam" lại chính là điểm mấu chốt, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và nâng đỡ cho bạn diễn. 

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Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cát Tường Dạ, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" hiện đang nhận được sự quan tâm và thu hút lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

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