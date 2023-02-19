Vì sao 'Bạn trai mùa đông' Hứa Quang Hán được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay?

Hứa Quang Hán được mệnh danh là "bạn trai mùa đông" với nhan sắc khó cưỡng và nụ cười tỏa nắng.

Sinh năm 1990, Hứa Quang Hán chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2011 với vai trò là người mẫu MV ca nhạc. Thời điểm mới gia nhập showbiz, chặng đường đến với thành công của nam diễn viên họ Hứa vốn chẳng hề dễ dàng. Không bối cảnh, không người nâng đỡ, thậm chí chưa từng có nhiều kinh nghiệm, Hứa Quang Hán dùng sự nhiệt thành và niềm tin với giấc mơ để kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất. Ít ai biết rằng trước khi đến với nghiệp diễn xuất, Hứa Quang Hán đã từng được công ty quản lý định hướng ra mắt trong 1 nhóm nhạc. Năm 2013, Hứa Quang Hán chính thức có bộ phim đầu tay và đánh dấu chặng được rẽ sang nghiệp diễn viên. Tất nhiên, Hứa Quang Hán không phải là ngôi sao nổi tiếng ngay sau 1 đêm, sự kiên trì và bền bỉ của nam tài tử cuối cùng đã được đền đáp.

Sau 10 năm bước chân vào showbiz, nhắc tới Qngười ta có thể gọi tên Vương Thuyên Thắng, Lý Tử Duy của "Muốn gặp anh" cho tới Châu Tiêu Tề của "Hôn lễ của em". Ở thời điểm hiện tại, Hứa Quang Hán đang là ngôi sao làm tốt ở cả 2 lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, âm nhạc.

Bên cạnh đó, Hứa Quang Hán cũng trở thành "con cưng" của các thương hiệu cao cấp. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh khí chất nam tính cùng thân hình chuẩn người mẫu Hứa Quang Hán được rất nhiều thương hiệu cao cấp từ thời trang đến làm đẹp săn đón. Giữa năm 2022, Hứa Quang Hán đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Fendi. Tin đồn hẹn hò duy nhất của Hứa Quang Hán chính là với đàn chị Trương Quân Ninh. Tháng 6/2022, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Hứa Quang Hán bị bắt gặp hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Trương Quân Ninh. Cụ thể Hứa Quang Hán và Trương Quân Ninh bị thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc đi ăn với nhau. Sau khi vào nhà hàng ăn, cặp đôi cùng lên xe đi đến 1 cửa hàng bán rượu vang để mua rượu rồi sau đó quay lại nhà hàng để dùng bữa. Khi bữa tối kết thúc, trợ lý và một số người bạn của Hứa Quang Hán và Trương Quân Ninh ra về thì cả hai lại lên xe rời đi cùng nhau. Tuy nhiên, trong 1 sự kiện sau đó, Hứa Quang Hán cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò đàn chị.

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