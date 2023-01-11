Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng'

Sao quốc tế 11/01/2023 19:14

Mới đây, mạng xã hội cho biết dự án Muốn Gặp Anh đã xác nhận sẽ công chiếu ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có cả Việt Nam.

Những ngày qua, dự án Muốn Gặp Anh bản điện ảnh đã chính thức công chiếu tại Trung Quốc và Đài Loan, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, mạng xã hội cho biết dự án đã xác nhận sẽ công chiếu ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có cả Việt Nam. Theo đó, bộ phim do Hứa Quang Hán, Kha Giai Yến, Thi Bá Vũ và Kim Thế Giai đóng chính dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt vào nửa cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới đây.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng' - Ảnh 1

Trước đó, ngay khi lên sóng tại Trung Quốc và Đài Loan, dự án đã chính thức mở điểm douban và nhận được mức điểm 6.8. Tuy nhiên, số điểm này  được cho là thấp hơn rất nhiều so với bản truyền hình trước đó là 9.2 điểm. Được biết một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Muốn Gặp Anh bị chấm điểm thấp là bởi kết phim hơi vội vàng nền không làm hài lòng người xem.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng' - Ảnh 2

Ngoài ra ngay từ bản truyền hình, nội dung phim vốn dĩ đã phức tạp khi tồn tại nhiều thời không khác nhau, hơn nữa bản điện ảnh cũng có liên kết với bản truyền hình nên với những khán giả chưa từng xem qua bản truyền hình sẽ khó lòng hiểu hết được phần nội dung. Mặc dù vậy, các fan hâm mộ quốc tế vẫn háo hức mong chờ ngày bộ phim chính thức ra rạp rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng' - Ảnh 3

Muốn Gặp Anh có nội dung xoay quanh Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) là nhân viên văn phòng trong một công ty công nghệ thông tin. Một ngày nọ, thông qua ứng dụng tìm người có khuôn mặt giống mình mà phát hiện ra  bức ảnh chụp giống hệt mình và Vương Tuyên Thắng (Hứa Quang Hán) - người bạn trai mất tích trong sự cố máy bay 2 năm trước.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng' - Ảnh 4

Trong sinh nhật thứ 27, Hoàng Vũ Huyên nhận được một chiếc cassette mini cùng với đĩa nhạc Last dance (Ngũ Bách). Chiếc cassette và bản nhạc đó đã đưa cô trở lại năm 1998, trong thân phận nữ sinh Trần Vận Như và gặp được Lý Tử Duy - người giống hệt Vương Tuyên Thắng mà cô hằng đêm mong nhớ cùng Mạc Tuấn Kiệt (Thi Bách Vũ) - chàng trai yêu thầm Trần Vận Như.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng.

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Từ khóa:   Hứa Quang Hán Kha Giai Yến Muốn Gặp Anh sao hoa ngữ cbiz

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