Phim điện ảnh Muốn Gặp Anh tung poster các nhân vật trước ngày công chiếu

Phim Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day) được biết đến như bộ phim truyền hình ăn khách bậc nhất Đài Loan trong vài năm trở lại đây với sự tham gia của Hứa Quang Hán , Kha Giai Yến , Thi Bách Vũ và Kim Thế Giai. Nhờ sức hút của phim mà nhà sản xuất đã làm thêm phiên bản điện ảnh và giữ nguyên dàn diễn viên.

Vừa qua, đoàn làm phim đã thông báo xác nhận phim sẽ chính thức công chiếu trên tất cả các rạp ở Đài Loan và cả Trung Quốc từ ngày 31/12. Bên cạnh đó, mới đây, loạt poster các nhân vật cũng vừa được tung ra khiến khán giả thêm háo hức.

Muốn Gặp Anh là bộ phim thuộc thể loại xuyên không giả tưởng. Cô gái 27 tuổi tên Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến thủ vai) đang chìm đắm trong nỗi đau khổ kể từ khi người bạn trai Vương Thuyên Thắng (Hứa Quang Hán thủ vai) mất trong một tai nạn máy bay.

Vào ngày sau sinh nhật thứ 27, cô nhận được một chiếc cassette mini cùng với đĩa nhạc Last Dance của Ngũ Bách. Nhờ cuốn băng và bài hát, cô xuyên không trở về năm 1998 phát hiện mình mang dáng hình của cô nàng 17 tuổi Trần Vận Như – người có ngoại hình giống hệt cô. Sau đó, cô gặp được bạn học cùng lớp của Trần Vận Như là Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán thủ vai) cũng có vẻ ngoài y hệt bạn trai vừa qua đời của mình là Vương Thuyên Thắng mà cô hằng đêm mong nhớ cùng Mạc Tuấn Kiệt (Thi Bách Vũ) – chàng trai yêu thầm Trần Vận Như.

Trần Vận Như vốn hướng nội, nhút nhát đột nhiên trở thành một Hoàng Vũ Huyên cởi mở, hoạt bát khiến mọi chuyện trong quá khứ thay đổi. Hoàng Vũ Huyên chỉ vì một câu nói "Cậu ấy chính là Vương Tuyên Thắng" mà tiếp tục dùng thân phận của Trần Vận Như để được ở gần Lý Tử Duy, đồng thời tìm cách thay đổi quá khứ, tìm ra kẻ sát hại Trần Vận Như vào đêm giao thừa năm 1999.