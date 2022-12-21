Fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trương Kỷ Trung khi nhiễm Covid-19 ở tuổi 71

Sao quốc tế 21/12/2022 18:08

Tình hình sức khỏe của Trương Kỷ Trung đang nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen xứ Trung.

Trên trang cá nhân, Đỗ Tinh Lâm tiết lộ ông xã Trương Kỷ Trung phải nằm trên giường để điều trị các triệu chứng của Covid-19. Ở tuổi 71 sức khỏe của vị đạo diễn đã ít nhiều không được như trước nên rất khó để tự tay làm những việc mà mình muốn như trước đây. 

Fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trương Kỷ Trung khi nhiễm Covid-19 ở tuổi 71 - Ảnh 1
Đỗ Tinh Lâm và Trương Kỷ Trung - Ảnh: Internet

Đỗ Tinh Lâm - vợ trẻ của đạo diễn Trương Kỷ Trung cho biết ông xã rất sợ khi phải nằm điều trị trên giường lâu ngày. Thế nhưng, cô vẫn luôn động viên nam đạo diễn để ông xã sớm hồi phục sức khỏe.

Hình ảnh vợ trẻ Đỗ Tinh Lâm bên cạnh chăm sóc đạo diễn Trương Kỷ Trung khi nhiễm Covid-19 cũng phá vỡ tin đồn chuyện tình cản rạn nứt trong thời gian qua. Cụ thể vào gần cuối tháng 10, truyền thông nghi vấn cả hai chia tay sau khi rộ tin Đỗ Tinh Lâm âm thầm tẩu tán tài sản của chồng. Theo đó, Đỗ Tinh Lâm đã giấu chồng, âm thầm sang nhượng 2 biệt thự hạng sang, trị giá 300 triệu NDT (hơn 1000 tỷ đồng), sang cho mẹ ruột.  Dẫu vậy đích thân Trương Kỷ Trung đã lên tiếng phủ nhận về tin đồn trên và cho biêt skhoong hề có chuyện đó. 

Fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trương Kỷ Trung khi nhiễm Covid-19 ở tuổi 71 - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của nam đạo diễn nổi tiếng - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Trương Kỷ Trung được cho là sống hạnh phúc với bà xã kém nhiều tuổi Đỗ Tinh Lâm. Cả hai thường chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên các con. 

Trương Kỷ Trung (sinh năm 1951) được coi là ông trùm các dự án phim Kim Dung. Ông là người thực hiện loạt phim Anh hùng xạ điêu (Lý Á Bằng, Châu Tấn), Thiên long bát bộ (Lưu Diệc Phi, Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đào), Thần điêu đại hiệp (Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh), Tiếu ngạo giang hồ (Lý Á Bằng).

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