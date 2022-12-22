Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích

Sao quốc tế 22/12/2022 15:10

Mới đây, sau thời gian chờ đợi, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh do Kha Giai Yến và Hứa Quang Hán đóng chính đã chính thức phát hành trailer cũng như ấn định lịch chiếu.

Muốn Gặp Anh là dự án phim truyền hình từng gây sốt tại Trung Quốc và toàn thế giới. Với chủ đề xuyên không vừa lạ cũng vừa quen, đặc biệt là diễn xuất ăn tý của Hứa Quang HánKha Giai Yến đã giúp bộ phim có douban đạt 9.2 điểm. Chính nhờ thành công đó, nhà sản xuất của bộ phim đã tiến hành quay tiếp bản điện ảnh của bộ phim này.

Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích - Ảnh 1
Muốn Gặp Anh là dự án phim truyền hình từng gây sốt tại Trung Quốc và toàn thế giới - Ảnh: Internet

Mới đây, sau thời gian chờ đợi, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh đã chính thức phát hành trailer cũng như ấn định lịch chiếu vào ngày 30/12 tới trên các cụm rạp tại Đài Loan. Được biết, bộ phim có sự tham gia của dàn cast như: Kha Giai Yến, Hứa Quang Hán, Thi Bá Vũ và Kim Thế Giai,…

Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích - Ảnh 2
 Muốn Gặp Anh đã chính thức phát hành trailer cũng như ấn định lịch chiếu vào ngày 30/12 tới trên các cụm rạp tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Theo đó, đoạn trailer vừa phát hành mở đầu với phân đoạn quen thuộc của phiên bản truyền hình khi chiếc ô bị bay trong trời mưa, Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) đứng dưới mưa hét lớn tên Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán). Sau đó đoạn trailer bắt đầu tua nhanh qua ký ức của cặp đôi, kèm theo đó là lời thoại của Hoàng Vũ Huyền: “Hình như tôi đã quen cậu ấy từ rất lâu, rất lâu về trước”. Lúc này, đoạn trailer chiếu đến khoảnh khắc Lý Tử Duy lần đầu tiên gặp Hoàng Vũ Huyên, anh sau đó giới thiệu với cô về sự hiện diện của Mạc Tuấn Kiệt cũng như Trần Vận Như, mở ra câu chuyện hoàn toàn mới về bản điện ảnh.

Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích - Ảnh 3
Muốn Gặp Anh xoay quanh Hoàng Vũ Huyên tỉnh dậy và phát hiện mình mang dáng hình của cô nàng 17 tuổi Trần Vận Như – người có ngoại hình giống hệt cô - Ảnh: Internet

Muốn Gặp Anh có nội dung xoay quanh Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) tỉnh dậy và phát hiện mình mang dáng hình của cô nàng 17 tuổi Trần Vận Như – người có ngoại hình giống hệt cô. Sau đó, cô gặp được bạn học cùng lớp của Trần Vận Như là Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán) cũng có vẻ ngoài y hệt bạn trai vừa qua đời của mình là Vương Thuyên Thắng. Trong quá trình điều tra những bí ẩn trên, Vũ Huyên bắt đầu khám phá ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Vận Như vào năm 1999.

 

Phim điện ảnh Muốn Gặp Anh tung poster các nhân vật trước ngày công chiếu

Phim điện ảnh Muốn Gặp Anh tung poster các nhân vật trước ngày công chiếu

Muốn Gặp Anh là bộ phim điện ảnh được nhiều khán giả quan tâm và mong chờ.

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