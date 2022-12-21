Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Sao quốc tế 21/12/2022 14:31

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông khiến fan không ngớt lời khen ngợi.

Phạm Băng Băng từng là gương mặt hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ cả về tài năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang. Trong giới giải trí Hoa Ngữ có câu: "Ở Trung Quốc có 2 thứ không thể phủ nhận là diễn xuất của Châu Tấn và nhan sắc Phạm Băng Băng". Sau sự khi bị phong sát ở Trung Quốc vì trốn thuế, mặc dù những năm gần đây không thể hoạt động ở trong nước, phải ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh nhưng mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện luôn khiến công chúng dõi theo và không khỏi trầm trồ vì phong cách thời trang của mình.

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 1
Phạm Băng Băng từng là gương mặt hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ cả về tài năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật do một thương hiệu đồng hồ tổ chức. Đáng chú ý là cô nàng diện bộ đầm được thiết kế trong bộ sự tập Xuân Hè 2022 của nhà mốt Ấn Độ Gaurav Gupta với họa tiết lá trúc.

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 2
 Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật do một thương hiệu đồng hồ tổ chức - Ảnh: Internet

 

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 3
Phạm Băng Băng diện bộ đầm được thiết kế trong bộ sự tập Xuân Hè 2022 của nhà mốt Ấn Độ Gaurav Gupta với họa tiết lá trúc - Ảnh: Internet

Ngoài gương mặt tỷ lệ vàng, ngũ quan cân xứng thì làn da trắng sứ không tì vết và vóc dáng gợi cảm của Phạm Băng Băng khiến người đẹp tỏa sáng, đặc biệt trên chiếc đầm thêu lá trúc giúp người đẹp toát lên vẻ thanh thoát Đông Phương.

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 4Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 5Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 6Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 7Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 8

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 9
Trên chiếc đầm thêu lá trúc giúp Phạm Băng Băng toát lên vẻ thanh thoát Đông Phương - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi vướng vào bê bối trốn thuế và bị phong sát, Phạm Băng Băng từng nằm trong top đại hoa đán đình đám của Cbiz. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" và chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về nhan sắc của mình. Ngày còn ở đỉnh lưu, cái tên Phạm Băng Băng được hàng loạt nhãn hàng và tạp chí đình đám yêu thích. Tuy nhiên, sau khi cô "ngã ngựa" thì sức mạnh trong giới tan biến.

Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 10
Trước khi vướng vào bê bối trốn thuế và bị phong sát, Phạm Băng Băng từng nằm trong top đại hoa đán đình đám của Cbiz, được mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh: Internet

Giờ đây, Phạm Băng Băng chỉ có thể hoạt động lẻ loi ở nước ngoài. Thỉnh thoảng công chúng sẽ bắt gặp cô tại một số sự kiện nhỏ. Nhưng nhan sắc và thần thái của Phạm Băng Băng thực sự khiến người ta khâm phục vì gần như bất tử với thời gian.

 

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Trên mạng xã hội lan truyền một việc gây tranh cãi khi fandom Dương Tử làm một hành động đụng chạm đến Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến cô nàng bị vạ lây.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng diễn viên Phạm Băng Băng sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi xuất hiện hình ảnh trên sách giáo khoa Tây Ban Nha?

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi xuất hiện hình ảnh trên sách giáo khoa Tây Ban Nha?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang'

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đính đá lên mặt: Dương Mịch khiến bao trái tim lỡ nhịp, Phạm Băng Băng được phong danh hiệu 'Bạch Nguyệt Quang'

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng