Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông khiến fan không ngớt lời khen ngợi.
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Phạm Băng Băng từng là gương mặt hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ cả về tài năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang. Trong giới giải trí Hoa Ngữ có câu: "Ở Trung Quốc có 2 thứ không thể phủ nhận là diễn xuất của Châu Tấn và nhan sắc Phạm Băng Băng". Sau sự khi bị phong sát ở Trung Quốc vì trốn thuế, mặc dù những năm gần đây không thể hoạt động ở trong nước, phải ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh nhưng mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện luôn khiến công chúng dõi theo và không khỏi trầm trồ vì phong cách thời trang của mình.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật do một thương hiệu đồng hồ tổ chức. Đáng chú ý là cô nàng diện bộ đầm được thiết kế trong bộ sự tập Xuân Hè 2022 của nhà mốt Ấn Độ Gaurav Gupta với họa tiết lá trúc.
Ngoài gương mặt tỷ lệ vàng, ngũ quan cân xứng thì làn da trắng sứ không tì vết và vóc dáng gợi cảm của Phạm Băng Băng khiến người đẹp tỏa sáng, đặc biệt trên chiếc đầm thêu lá trúc giúp người đẹp toát lên vẻ thanh thoát Đông Phương.
Được biết, trước khi vướng vào bê bối trốn thuế và bị phong sát, Phạm Băng Băng từng nằm trong top đại hoa đán đình đám của Cbiz. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" và chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về nhan sắc của mình. Ngày còn ở đỉnh lưu, cái tên Phạm Băng Băng được hàng loạt nhãn hàng và tạp chí đình đám yêu thích. Tuy nhiên, sau khi cô "ngã ngựa" thì sức mạnh trong giới tan biến.
Giờ đây, Phạm Băng Băng chỉ có thể hoạt động lẻ loi ở nước ngoài. Thỉnh thoảng công chúng sẽ bắt gặp cô tại một số sự kiện nhỏ. Nhưng nhan sắc và thần thái của Phạm Băng Băng thực sự khiến người ta khâm phục vì gần như bất tử với thời gian.