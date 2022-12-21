Phạm Băng Băng xuất hiện ấn tượng với bộ đầm toát lên khí chất Á Đông trong buổi giao lưu fan Nhật, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Phạm Băng Băng từng là gương mặt hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ cả về tài năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang. Trong giới giải trí Hoa Ngữ có câu: "Ở Trung Quốc có 2 thứ không thể phủ nhận là diễn xuất của Châu Tấn và nhan sắc Phạm Băng Băng". Sau sự khi bị phong sát ở Trung Quốc vì trốn thuế, mặc dù những năm gần đây không thể hoạt động ở trong nước, phải ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh nhưng mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện luôn khiến công chúng dõi theo và không khỏi trầm trồ vì phong cách thời trang của mình.

Phạm Băng Băng từng là gương mặt hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ cả về tài năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng tại buổi giao lưu với fan Nhật do một thương hiệu đồng hồ tổ chức. Đáng chú ý là cô nàng diện bộ đầm được thiết kế trong bộ sự tập Xuân Hè 2022 của nhà mốt Ấn Độ Gaurav Gupta với họa tiết lá trúc.