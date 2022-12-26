Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà của Hứa Quang Hán và Lâm Bá Hoành đã phát hành trailer chính thức cũng như công bố lịch công chiếu. Theo đó, dự án sẽ chính thức ra mắt với khán giả tại các cụm rạp từ ngày 30/12 sắp tới.

Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà của Hứa Quang Hán và Lâm Bá Hoành đã phát hành trailer chính thức cũng như công bố lịch công chiếu - Ảnh: Internet

Phim lấy chủ đề từ phong tục minh hôn và hôn nhân đồng tính kết hợp với cảnh sát phá án, kể về câu chuyện tình nghĩa giữa người và ma. Phim kể về hôn nhân đồng tính, một trạch nam làm công nhân quét dọn tình cờ nhặt được một bao xì lì cưới, kết quả đối phương là một nam ma quỷ. Nam ma quỷ này yêu cầu trạch nam kia phải hoàn thành tâm nguyện của mình trước tuần đầu mới chịu đầu thai không dây dưa gì nữa.