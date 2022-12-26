Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu

Sao quốc tế 26/12/2022 11:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà của Hứa Quang Hán và Lâm Bá Hoành đã phát hành trailer chính thức cũng như công bố lịch công chiếu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà của Hứa Quang HánLâm Bá Hoành đã phát hành trailer chính thức cũng như công bố lịch công chiếu. Theo đó, dự án sẽ chính thức ra mắt với khán giả tại các cụm rạp từ ngày 30/12 sắp tới.

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 1
Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà của Hứa Quang Hán và Lâm Bá Hoành đã phát hành trailer chính thức cũng như công bố lịch công chiếu - Ảnh: Internet

Phim lấy chủ đề từ phong tục minh hôn và hôn nhân đồng tính kết hợp với cảnh sát phá án, kể về câu chuyện tình nghĩa giữa người và ma. Phim kể về hôn nhân đồng tính, một trạch nam làm công nhân quét dọn tình cờ nhặt được một bao xì lì cưới, kết quả đối phương là một nam ma quỷ. Nam ma quỷ này yêu cầu trạch nam kia phải hoàn thành tâm nguyện của mình trước tuần đầu mới chịu đầu thai không dây dưa gì nữa.

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 2

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 3
Phim lấy chủ đề từ phong tục minh hôn và hôn nhân đồng tính kết hợp với cảnh sát phá án, kể về câu chuyện tình nghĩa giữa người và ma - Ảnh: Internet

Được biết, kịch bản này từng đạt giải nhất "Dã Thảo Kế Hoa" - giải cho kịch bản có câu chuyện sáng tạo hay nhất dành cho các biên kịch trẻ. Năm 2020, kịch bản đã giành giải nhất Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon.

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 4
Dự án này từng dành nhiều giải thưởng lớn về kịch bản - Ảnh: Internet

Đoạn trailer được mở đầu với cuộc gặp gỡ giữa Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) và nam quỷ (Lâm Bá Hành) ở phòng tắm, không những vậy hắn còn gọi anh là “chồng”. Cặp đôi sau đó kết hôn với nhau, cùng nhau điều tra vụ án tìm ra kẻ đã hại chết Mao Mao. Sau đó đoạn trailer khắc họa một loạt các phân đoạn hành động kịch tính với những cảnh rượt đuổi và bắn súng, song song đó còn có một loạt các tình tiết hài hước dở khóc dở cười.

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 5Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 6

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu - Ảnh 7
Đoạn trailer có những đoạn kịch tính, song song đó còn có một loạt các tình tiết hài hước dở khóc dở cười - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Chuyện Về Tôi Và Ma Trở Thành Người Nhà chính thức ra rạp cũng như những thông tin mới nhất về dự án này.

 

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