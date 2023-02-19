Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt?

Sao quốc tế 19/02/2023 21:45

Vừa bắt đầu lên sóng bắt đầu vào tối 15/2, phim cổ trang Trọng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính đã không thể gây ấn tượng ban đầu với khán giả.

Dự án phim cổ trang "Trọng Tử" do Dương Siêu ViệtTừ Chính Khê đóng chính nhận về nhiều lời chê bai của khán giả, với đánh giá chung là một "tác phẩm tiên hiệp nhàm chán".

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên trẻ được yêu thích hiện nay như: Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê, Đặng Vi, Mã Văn Tiễn, Uông Trác Thành, Lý Đại Côn, Cao Hàn và được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp đình đám cùng tên của tác giả Thục Khách. 

Bộ phim có nội dung kể về mối tình oan trái giữa hai thầy trò Lạc Âm Phàm (Từ Chính Khê) và Trùng Tử (Dương Siêu Việt). Trùng Tử  là cô bé ăn mày từ khi sinh ra đã mang sát khí đầy người, sở hữu nhan sắc lẫn tài trí vẹn toàn, một lòng muốn tu tiên nhưng vì có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên đành bất lực. Cô được vị Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm nhận làm đồ đệ, từ đó cũng đem lòng yêu sư phụ để rồi rơi vào tấn bi kịch ân oán giữa hai giới tiên - ma khiến cô phải phải chịu 3 kiếp luân hồi khổ đau. 

Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt? - Ảnh 1Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt? - Ảnh 2

 

Với nữ chính Dương Siêu Việt, đa phần người xem đều dành cho cô "điểm trừ". Tạo hình của nữ chính Trọng Tử vừa nhạt nhòa, vừa "bão hòa" trong dòng phim cổ trang tiên hiệp. Màu trắng cũng khiến nhan sắc của Dương Siêu Việt kém nổi bật, lại có nhiều phần giống với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt.

Bên cạnh đó, đài từ của Dương Siêu Việt bị chê khó nghe, đồng thời kiểu diễn "tỏ ra dễ thương" không có tác dụng thu hút người xem. Năm xưa, Dương Siêu Việt từng bị phê bình vì kiểu mắt trợn trừng. Ở phim này, cô đã khắc phục được đôi chút nhưng vẫn không thể xem là tiến bộ.

Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt? - Ảnh 3Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt? - Ảnh 4

Trong khi đó, nam chính Từ Chính Khê lại bị chê giống đơ toàn tập, gương mặt không có biểu cảm phong phú và không cuốn hút. Trong khi đó, nhân vật nam chính Trọng Hoa là một tiên nhân phi phàm, xuất sắc khó với tới. Thế nhưng qua tay Từ Chính Khê, Trọng Hoa như bị thiếu ngủ kéo dài.

Chưa dừng lại ở đó, nội dung của Trọng Tử cũng bị la ó vì có nhiều điểm giống Hoa Thiên Cốt chứ không riêng gì tạo hình nhân vật. Cả hai phim đều kể về chuyện tình "sư đồ luyến", tức học trò ngây thơ yêu phải sư phụ lạnh lùng rồi nhận cái kết cay đắng.

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