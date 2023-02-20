Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 20/02/2023 10:05

Dự án phim cổ trang "Trọng Tử" do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính nhiện đang nhận được sự quan tâm ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên.

"Trọng Tử" đã lên sóng những tập đầu tiên. Bộ phim gây chú ý khi có sự góp mặt của Dương Siêu Việt - gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ kế thừa các đàn chị 8x nổi tiếng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Về nội dung, phim ngay lập tức được khán giả đặt lên bàn cân so sánh với "Hoa Thiên Cốt" - bộ phim làm nên tên tuổi của tài tử Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó, khán giả cũng tinh ý nhận ra nhân vật Trọng Tử (Dương Siêu Việt) và Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) giống nhau nhau ở nhiều điểm như xuất thân, câu chuyện, tình huống. Chẳng hạn như cả hai nhân vật đều bẩm sinh đã mang sát khí, số phận định sẵn sẽ nhập ma, cuối cùng trở thành “đại ma đầu” gây họa cho nhân gian. 

Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Xét về ngoại hình, Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt trong vai Lạc Âm Phàm và Trọng Tử có ngoại hình thu hút và lượng người hâm mộ đông. Tuy nhiên, tạo hình nhân vật của Dương Siêu Việt lại gây tranh cãi. Dù có lợi thế ngoại hình nhưng khi khoác lên những bộ đồ cổ trang, nhân vật của nữ diễn viên trông tẻ nhạt, không có điểm khác biệt so với những bộ phim tiên hiệp khác.

Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Thêm nữa, diễn xuất chính là điểm trừ lớn khiến "Trọng Tử" bị chê bai thậm tệ. Trong những tập đầu tiên, Dương Siêu Việt diễn xuất thiếu tự nhiên, thiếu linh động dù đã cố gắng học hỏi, luyện tập trước khi quay phim. Nhiều khán giả cho rằng biểu cảm gương mặt của nữ diễn viên bị đơ vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất.  Nếu so với vai Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh - một nhân vật đáng yêu, biểu cảm sinh động thì Dương Siêu Việt hoàn toàn lép vế.

Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Bộ phim xoay quanh cô gái tên là Trọng Tử. Cô lớn lên trong thế giới tiên hiệp, bao gồm lục giới: Thần giới, Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới và Nhân giới. Trong đó, con người và giới tu tiên đặc biệt căm thù yêu ma.

Cô bé Trọng Tử khi còn nhỏ đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Xuất thân ăn mày nhưng cô bé có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Trớ trêu là bản thân Trọng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ bị nhập ma hơn là tu đạo. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, không dạy Trọng Tử bất kỳ pháp thuật nào, tránh gây họa trong tương lai. Tuy nhiên, người ta phát hiện rằng Trọng Tử là con gái của ma tôn Nghịch Luân. Những kẻ đứng đầu giới tu tiên đã giết Trọng Tử để ngăn ngừa ma cung trỗi dậy, dù bản thân cô chưa làm điều gì sai.

Sau đó, Trọng Tử đầu thai. Lạc Âm Phàm, sớm nhận ra cô bé, âm thầm che đậy sát khí trong linh hồn của cô, hy vọng có khả năng giúp cô lớn lên an lành ở kiếp sau. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Những chuyện không may cuối cùng cũng đẩy Trọng Tử sa vào ma đạo. Trong cuộc đời mang mệnh khổ của mình, Trọng Tử vẫn gặp gỡ nhiều người muốn bảo vệ cô. Đó là sư huynh Tần Kha, thiếu cung chủ Thanh Hoa Trác Hạo, Ma tôn Vạn Kiếp Sở Bất Phục. 

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